Bulvár

Ellopták Melania Trump szobrát szülővárosának közelében Szlovéniában

Ismeretlenek ellopták Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyjének bronzból készült szobrát a szlovéniai Sevnica mellett – jelentette a helyi rendőrség. A köztéri alkotásból csupán a bokáig csonkolt lábak maradtak meg azon a fatönkön, ahová a művet eredetileg rögzítették.



A rendőrség megerősítette, hogy május 13-án értesültek az esetről, és lopás gyanújával hivatalos nyomozást indítottak.



A bronzszobor 2020-ban váltotta fel az eredeti, láncfűrésszel faragott faplasztikát, amelyet ismeretlenek gyújtottak fel 2020. július 4-én, az amerikai függetlenség napján. Az alkotást az amerikai konceptuális művész, Brad Downey, valamint a szlovén kézműves, Ales Zupevc készítette. A szobor Melania Trumpot világoskék ruhában és magassarkúban ábrázolta – utalva a 2017-es beiktatásán viselt kasmírruhájára.



A mű sokféle visszhangot váltott ki a helyi lakosok körében – míg egyesek turisztikai látványosságként tekintettek rá, mások groteszknek és giccsesnek minősítették. A helyszín, Sevnica, egy kisváros a Száva folyó partján, mintegy 5000 fős lakossággal, Melania Trump amerikai karrierjének kezdete óta világszerte ismertté vált, és különféle, róla elnevezett termékekkel igyekezett kihasználni a növekvő érdeklődést.



Brad Downey az AFP-nek elmondta: szerinte az újabb rongálás nem független Donald Trump újraválasztásától. A művész az ellopott szobrot „anti-emlékműnek” és „anti-propagandának” nevezte.



A szobor ellopása nemcsak kulturális, de politikai kérdéseket is felvet – különösen egy olyan korszakban, amikor a köztereken elhelyezett szimbolikus alkotások világszerte egyre gyakrabban válnak vandalizmus célpontjává. Hogy a szobor sorsa miként alakul, egyelőre nem tudni, de a nyomozás továbbra is folyamatban van.