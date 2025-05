Bulvár

A katolikusok imádták - Trump szerint nincs miért bocsánatot kérnie a pápás AI-kép miatt

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump visszautasította a kritikákat, amelyek egy róla készült, mesterséges intelligencia által generált, pápai öltözetet ábrázoló képet értek. Mint mondta: a „katolikusok szerették a viccet”, a felháborodás pedig szerinte a „kamuhíreket gyártó média” műve.



A képen Trump fehér reverendát, arany keresztet és püspöksüveget visel – azaz teljes pápai díszben látható. Az AI-alapú montázs a múlt hétvégén került fel a Trump által alapított Truth Social közösségi platformra, illetve a Fehér Ház hivatalos X-fiókjára. A bejegyzés azt követően jelent meg, hogy Trump április végén tréfásan utalt arra: akár ő is lehetne a következő pápa Ferenc pápa halálát követően.



A poszt az interneten gyorsan elterjedt, és vegyes visszhangot váltott ki: sokan humorosnak találták, míg mások szerint sértő és tiszteletlen a katolikus egyházzal szemben. Az elnök azonban nem hátrált meg.



– Ó, értem. Szóval nem a katolikusokkal van baj, hanem a kamuhírekkel. A katolikusok szerették – jelentette ki újságírói kérdésre hétfőn a Fehér Házban. Hozzátette: ő maga nem készítette és nem is osztotta meg a képet. – Valaki csinált egy képet rólam pápai ruhában, aztán feltette az internetre. Fogalmam sincs, honnan jött. Talán AI volt, de én csak tegnap este láttam először.



Trump szerint a felesége, Melania is nevetett a képen. – Egyébként sem lehetnék pápa, ugye? Mármint, legjobb tudomásom szerint a pápák nem nagy házasodók – viccelődött tovább.



Bár az elnök azt állítja, a katolikus közösség nem érezte sértőnek a képet, több egyházi vezető másképp vélekedett. Robert Barron püspök szerint „rossz vicc volt, ami nyilvánvalóan rosszul sült el, és sok katolikus számára bántó volt”. Timothy Dolan bíboros, New York érseke úgy nyilatkozott: „Remélem, semmi köze nem volt hozzá… Ez nem volt helyénvaló.”



Trump és Ferenc pápa viszonya korábban is feszült volt, különösen a migrációs kérdések mentén. A katolikus egyházfő egy januári levelében élesen bírálta Trump tömeges kitoloncolási terveit, amelyek szerinte „aláássák az emberi méltóságot”.



A feszültségek egészen 2016-ig nyúlnak vissza, amikor Ferenc pápa azt mondta: aki falakat épít hidak helyett, „az nem keresztény” – ezt sokan egyértelműen Trump határfal-terve elleni bírálatként értelmezték.



Trump és a First Lady április 26-án részt vettek Ferenc pápa temetésén Rómában. Ez volt Trump első hivatalos külföldi útja újraválasztása óta. A Vatikán megerősítette, hogy az új pápa megválasztására május 8-án kezdődik meg a konklávé.