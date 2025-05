Bulvár

Trump pápaként? - AI-generált képpel és kijelentéseivel kavart vihart az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök ismét reflektorfénybe került, miután szombaton közzétett egy mesterséges intelligencia által generált képet, amelyen pápai díszben látható. A fehér reverendában, arany keresztben és mitrában (pápai süvegben) ábrázolt Trump jobb kezét hagyományos pápai áldó gesztusra emeli – mindezt néhány nappal azután, hogy viccesen megjegyezte: „Szeretnék pápa lenni, ez lenne az első választásom.”



A poszt a Truth Social nevű platformon jelent meg, és vegyes reakciókat váltott ki. Egyesek humorosnak találták, mások viszont ízléstelennek és tiszteletlennek nevezték a néhai pápa, Ferenc pápa halálának árnyékában. A katolikus egyházfő április 21-én hunyt el, temetését április 26-án tartották Rómában, ahol Trump és felesége, Melania Trump is jelen volt – ez volt az elnök első hivatalos külföldi útja újraválasztása óta.



A pápaválasztás hivatalosan május 8-án kezdődik, amikor a bíborosok titkos szavazásra gyűlnek össze a Sixtus-kápolnában. Bár Trump tréfás kijelentése nem tekinthető komoly jelölésnek, az amerikai média kiemelte, hogy megdicsérte Timothy Dolan bíborost, New York érsekét, akit „nagyon jónak” nevezett. Ugyanakkor a vatikáni szakértők szerint egy amerikai pápa megválasztása rendkívül valószínűtlen lenne, részben az USA globális politikai szerepe miatt.



Trump és Ferenc pápa között korábban is voltak súrlódások, különösen a bevándorláspolitika és a társadalmi igazságosság témájában. Második elnöki ciklusa alatt Trump szigorú bevándorlási intézkedéseket vezetett be, köztük tömeges kitoloncolásokat, amelyek erős bírálatot váltottak ki a Vatikánból.



Ferenc pápa az év elején az amerikai katolikus püspökökhöz intézett levelében a migráció elleni fellépést „komoly krízisnek” nevezte, amely szerinte aláássa a bevándorlók emberi méltóságát. A pápa korábban, 2016-ban is bírálta Trump határfal-politikáját, kijelentve: „Aki falakat épít, nem hidakat, az nem keresztény.” Trump akkor ezt „szégyenletesnek” nevezte, és azt állította, hogy Mexikó manipulálja a pápát politikai célokból.



A pápai AI-kép – még ha humoros céllal is készült – sokak szerint nem segít enyhíteni a feszültséget az amerikai kormányzat és a katolikus egyház között. A pápaválasztás körüli érzékeny időszakban különösen erős reakciókat váltott ki, és újraindította a vitát arról, hol húzódik a határ a politikai humor, a személyi kultusz és a vallási tisztelet között.