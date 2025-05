UK

Harry herceg: szeretnék kibékülni a családommal

Harry herceg, a brit uralkodó fia kijelentette, hogy szeretne véget vetni a családtagjaival évek óta fennálló viszálynak és ki akar békülni velük. 2025.05.03 10:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Harry, Sussex hercege - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - és amerikai felesége, Meghan hercegnő 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal - különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel - azóta is rendkívül feszült.



A helyzetet tovább rontotta Harry herceg két éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, "Spare" (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből.



Harry mindezt nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

A BBC brit közszolgálati televíziónak adott, pénteken műsorra tűzött interjúban ugyanakkor a sussexi herceg kijelentette: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy könyve és "sok egyéb dolog" miatt hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel "semmi értelme a további viaskodásnak".



Hozzátette, nem tudja, hogy édesapjának, III. Károly királynak mennyi ideje van hátra.



A 76 esztendős uralkodónál 2024 elején daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Károly azóta is kezelésekben részesül, a diagnózis tavaly februári bejelentését követő néhány heti szünet után azonban visszatért közéleti feladatainak ellátásához, rendszeresen megjelenik nyilvános programjain és hosszabb utazásokat is tesz. Felesége társaságában nemrégiben Ausztráliában járt, május végén pedig Kanadába utazik.

A pénteki BBC-interjúban Harry ugyanakkor kijelentette, hogy az ő és családja biztonsági őrizetével kapcsolatos vita miatt jelenleg nem hajlandó feleségével és gyerekeivel együtt Nagy-Britanniába utazni.



E kijelentés előzményeként a londoni fellebbviteli bíróság pénteki végzésében elutasította Harry keresetét, amelyben a herceg az őt és családját megillető nagy-britanniai biztonsági őrizet szintjének csökkentéséről szóló hatósági döntés felülbírálását kezdeményezte.



Ez a döntés annak nyomán született, hogy Harry és felesége a királyi családban betöltött szerepének feladása után Amerikába költözött.



A pénteki BBC-interjúban Harry indulatosan szólt erről az ügyről, kijelentve: mindenki tudta, hogy ez a döntés őt és családját veszélybe sodorja. Hozzátette: szerinte azok, akik az ő automatikus biztonsági őrizetének leépítéséről döntöttek, azt próbálták elérni, hogy ő és felesége visszatérjen a királyi családba.