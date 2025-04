Bulvár

Szokatlan jelenségre figyeltek fel a bálványosi Csiszárfürdőn

Néhány nap alatt szürkéről fekete színre változott a bálványosi Csiszárfüdő egyik medencéjének vize. A jelenség mögött álló okokról szakértők számoltak be a Székelyhonnak. 2025.04.20 06:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szokatlan színváltozás lepte meg a Csiszárfürdő látogatóit: a borvízmedencék közül a Hammas, amely eddig szürkés vizéről volt ismert, március végétől sötét, csaknem fekete árnyalatot öltött. Bár más medencéknél – például a Csokoládés vagy a Timsós esetében – korábban is észleltek kisebb színárnyalatbeli eltéréseket, ilyen mértékű változás még nem történt. Az eset először a közösségi médiában keltett élénk érdeklődést, sokan földtani változásokat, sőt vulkáni aktivitást sejtettek a háttérben. A valóság azonban jóval földhözragadtabb, mégis éppoly izgalmas.



Taierling Péter, a Csiszárfürdő egyik tulajdonosa szakértők segítségét kérte, akik vízmintát vettek a medencéből. A laborvizsgálatok egyértelművé tették: a Hammas fekete színét vas(II)-szulfid kicsapódása okozza. Emellett kisebb mennyiségben mangán-szulfid is jelen van, ami szintén hozzájárulhat a sötét árnyalathoz.



Zsigmond Andrea kémikus, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem adjunktusa elmondta, hogy a Hammas vize erősen reduktív, magas sótartalommal és jelentős mennyiségű hidrogén-szulfiddal bír – ez utóbbi segíti elő a vas kicsapódását. A mérések szerint a víz oldott vas(II) koncentrációja korábban 17 mg/l volt, most viszont eléri a 83 mg/l értéket. Szűrés után a víz sárgás árnyalatot mutat, amely a fekete, finomszemcsés csapadékkal keveredik.

Kis Boglárka, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem geológusa szerint a jelenség természetes eredetű, semmi jele nincs fokozódó vulkanikus aktivitásnak. A térségre jellemző szén-dioxid feláramlás, amely mállasztja a talajt és a kőzeteket, elősegíti az ásványok és ionok oldatba kerülését. A március közepétől beindult csapadékos időszak során vélhetően egy vasban gazdag forrás vize keveredett a Hammashoz, ami a színváltozáshoz vezetett.



Bár a látvány szokatlan, a Hammas gyógyhatásából semmit sem vesztett. A kénhidrogén tartalma továbbra is magas, meghaladja a 200 ppm értéket, ez biztosítja a víz bizsergető hatását, amelyet sok fürdőző kedvel. Sőt, a Hammas nemcsak összetételében, hanem hőmérsékletében is különleges: a Csiszárfürdő medencéi közül ez a leghidegebb, mindössze 4-5 °C-os.



A Csomád vulkáni térség borvizei évszázadok óta ismertek gyógyhatásukról. A borvízmedencék keletkezését a terület mélyéből feltörő szén-dioxid és kénhidrogén gázok, valamint a különböző ásványi anyagokat oldó vízmozgások okozzák. A Torjai Büdös-barlang, a Büdös-hegy és a mofetták mind olyan természetes gázömlések, amelyek a Csomád szunnyadó vulkánjának aktivitására utalnak – ám ezek teljesen természetes, hosszú ideje fennálló jelenségek.



A Csiszárfürdő forrásai igazi színkavalkádot kínálnak. A sárgás színű Timsós, az okkerszínű vaskicsapódásos vizek, a zöldes algatartalmú Vér-fürdőmedence, vagy a tejfehér elemi kénnel teli medencék mind a természet változatos ásványi összetételének eredményei. A Hammas most épp feketében pompázik – de hogy meddig tart ez az állapot, az a természet újabb rejtélye.



Aki tehát mostanában ellátogat a Csiszárfürdőre, egy különleges, ritkán látható természeti jelenség tanúja lehet – és egyben élvezheti a változatlanul jótékony hatású gyógyvizek erejét.