Egyenlőség

Betiltották Virginia állam zászlaját a római istennő fedetlen melle miatt

Texasban, a Houston külvárosában működő Lamar Consolidated Independent School District úgy döntött, hogy eltávolítja az általános iskolai tananyagból Virginia állam zászlaját, mivel az megsérti az újonnan bevezetett meztelenségi szabályokat – számolt be róla az Axios hírportál.



A zászlón látható állami pecséten a római Virtus istennő szerepel, aki részben fedetlen felsőtesttel, győzedelmesen áll egy legyőzött zsarnok felett. A klasszikus mitológiát idéző alakábrázolás az új texasi szabályozás szerint „vizuális meztelenséget” jelent, amelyet az elemi iskolák könyvtári és oktatási anyagaiban tilt a törvény.



A cenzúra ellen küzdő Texas Freedom to Read Project nevű szervezet a Szabadságjogok Törvénye (FOIA) alapján kért tájékoztatást az esetről. A csoport társigazgatója, Anne Russey szerint a körzet a 2023-ban elfogadott HB 900-as törvény előírásaira hivatkozva távolította el a tananyagot, amely a PebbleGo Next nevű oktatási platformon szerepelt, és harmadik-ötödik osztályosok számára volt elérhető.



A szervezet közleményében élesen bírálta a döntést és a mögöttes törvényi szabályozást:



„Ma még csak Virginia állam zászlóját tiltják be. Holnap már olyan könyveket is, amelyek történelmi fényképeket tartalmaznak?”



Virginia állam pecsétjének első változata 1776-ban készült, ekkor a Virtus istennőt páncélban és tógában ábrázolták. Az állami zászlón 1861-ben jelent meg hivatalosan a pecsét, de 1901-ben átdolgozták, miután az akkori köztitkár szerint az előző verzió „művészi szépséget nélkülözött” és „túl férfiasnak” hatott.



A ma is használt dizájn 1931-ben született meg, ezen Virtus sisakot, lándzsát és kardot visel, miközben egy zsarnokot tipor el. A pecséten szereplő latin mottó: „Sic Semper Tyrannis” – azaz „Így jár minden zsarnok.”



A texasi döntés része annak a tágabb kulturális és politikai vitának, amely az iskolai könyvek és tananyagok tartalma körül zajlik. Az állam 2023-ban elfogadott House Bill 900 törvénye célul tűzte ki a „szexuálisan explicit tartalmak” kiszűrését az iskolákból.



Angela Paxton állami szenátor nemrégiben így nyilatkozott:



„A gyerekeket meg kell védenünk az ártalmas, nem helyénvaló tartalmaktól. A fiatal agy nem tudja elfelejteni, amit egyszer látott.”



A virginiai zászló betiltása azonban sokak szerint túlzásnak tűnik, és kérdéseket vet fel az oktatási szabadságról, a művészi és történelmi ábrázolásokról, valamint arról, hol húzódik a határ a védelem és a cenzúra között.