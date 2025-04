Tragédia

A mozdulat megvolt - kameráját felvette, az ejtőernyőjét nem - így ugrott a halálba az extrém sportoló

Egy végzetes hibát követett el egy tapasztalt amerikai ejtőernyős, aki 1988. április 2-án életét vesztette, miután úgy ugrott ki a repülőgépből, hogy nem viselte az ejtőernyőjét. Az esetről készült felvételen a férfi utolsó mondata is hallható: „Ó, istenem, ne!”



A 35 éves Ivan McGuire több mint 800 sikeres ugrással a háta mögött csatlakozott azon a napon egy képzési ugráshoz a North Carolina állambeli Franklin megyei sport ejtőernyős központban. Az volt a célja, hogy videófelvételt készítsen egy tanuló és annak oktatója ugrásáról. McGuire már két alkalommal sikeresen végrehajtott ugrást aznap – a harmadik lett végzetes.



A repülőgépből elsőként távozva filmezte a mögötte kiugró párost, akik sikeresen kinyitották ernyőiket. A kamerája azonban tovább rögzítette a zuhanást, miközben McGuire láthatóan pánikba esett, és kétségbeesetten kereste a nyitózsinórját – amit nem találhatott meg, hiszen nem volt rajta ejtőernyő.



A felvételen utolsóként elhangzó mondata – „Oh my God, no!” – drámai emlékeztetőként szolgál az extrém sportokkal járó kockázatokra és az emberi figyelmetlenség tragikus következményeire.



A balesetet követő vizsgálat kizárta az idegenkezűséget és az öngyilkosságot. A jelentés megállapította, hogy a nála lévő videós felszerelést – amely egy hátizsák formájú, vállpántos kameraállvány volt – könnyen összetéveszthette az ejtőernyős felszereléssel. A hatóságok azt is vizsgálták, hogy a pilóta ellenőrizte-e az ejtőernyők meglétét az ugrás előtt, ahogyan azt a biztonsági szabályok előírják.



Ivan McGuire holttestét egy erdős területen találták meg, nem messze a kifutópályától.



A LADBible cikke emlékeztet arra, hogy hasonló tragédia történt 2024 áprilisában is, amikor a 46 éves Sam Cornwell halt meg egy videófelvétel készítése közben: főernyője összecsavarodott, a tartalékernyője pedig nem nyílt ki megfelelően.



Az ilyen esetek újra és újra rámutatnak arra, hogy a több száz ugrásnyi rutin sem zárja ki a végzetes emberi hibát – és hogy az extrém sportokban a felkészültség mellett az alapvető ellenőrzések betartása életet menthet.