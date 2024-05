Állati

Elpusztult a világ leghíresebb mémkutyája, Kaboszu

Tizennyolc éves korában elpusztult Kaboszu, az a siba inu fajtájú kutya, aki a népszerű doge-mémet és a hasonló nevű kriptovalutát is inspirálta - jelentette a Sky News hírportál.



"Mindenkinek, aki szerette Kaboszut, ő május 24-én reggel átment a szivárványhídon. Kaboszu nagyon békésen, szenvedés nélkül távozott, mintha elaludt volna, miközben simogattam" - írta Szato Acuko, a kutya gazdája a közösségi oldalán.



Kaboszut 2008-ban fogadta örökre gazdája, egy japán tanárnő, majd a kutyáról készült vidám fotósorozat tette híressé a Reddit online közösségi platformon, a képből pedig az egyik legtöbbet felhasznált internetes mém lett. Később Kaboszu fotója ihlette az igen népszerű "Dogecoin" nevű kriptovalutát is, majd 2021-ben 4 millió dollárért (1,42 milliárd forint) kelt el arcékpe nem helyettesíthető tokenként (NFT).



Kaboszu kutyaévekben matuzsálemnek számított, már 18 éves volt, leukémia és májelégtelenség is gyötörte. Búcsúztatását vasárnap tartják majd.



"Biztos vagyok benne, hogy Kaboszu volt a legboldogabb kutya a világon. Ez engem tesz a világ legboldogabb gazdájává. Szeretném kifejezni a legmélyebb hálámat mindenkinek, aki sok szeretetet küldött nekünk" - mondta Szato.

kabosu will live on forever in our hearts ❤️ pic.twitter.com/TKKo5qqtVc — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) May 24, 2024