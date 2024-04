Bulvár

14 év után visszatér a Győzike Show

Tizennégy év után visszatér a Győzike Show a képernyőkre, azonban ezúttal nem az RTL-en, hanem a TV2-n láthatják a nézők a polgárpukkasztó realityműsort - tudta meg a Blikk.



A lapnak a TV2 is megerősítette az értesülést.



"A TV2 rendkívül színes programkínálattal készül az őszi szezonra. Ennek egyik fontos eleme a reality, amely műfajban több műsort is láthatnak majd a nézők, hiszen új évaddal jön az Ázsia Expressz, a Séfek Séfe, a Kőgazdag fiatalok. Húsz év után újra jön a Kísértés, illetve - a hír igaz - visszatérnek a képernyőre Gáspárék egy ízig-vérig szórakoztató realityben" - közölte a csatorna.



A Blikk informátora szerint a műsort nyáron forgatják, és néhány héten át napi rendszerességgel vetítik majd ősszel. Hozzátette, Gáspár Győző és felesége, Bea már leszerződött a csatornával, ám az egyelőre nem derült ki, hogy lányaik, Evelin és Virág szerepelnek-e majd a realityben.



A Győzike Show című realityt 2005. február 7-én tűzte először műsorra az RTL Klub.



A csatorna eredetileg csupán nyolc részt rendelt be, de mivel a műsor nézettsége minden várakozást felülmúlt, végül 102 epizód született. Eddigi legnagyobb nézőszámát 2005. április 11-én érte el, akkor 2 267 192 néző volt kíváncsi Győzike és családja mindennapjaira. A show 2010-ben ért véget. A műsornak köszönhetően az egész család országos hírnévre tett szert.