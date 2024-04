Botrány

Biden szerint pápua új-guineai törzsek ették meg a nagybátyját

Pápua Új-Guinea akadémikusai bírálták Joe Biden amerikai elnököt, amiért azt állította, hogy honfitársai megették a nagybátyját egy háborús repülőgép-szerencsétlenség után. A helyi törzsek "nem ennének meg akármilyen fehér embert, aki leesik az égből" - mondta az egyik előadó a The Guardiannek.



Biden szerdán egy pennsylvaniai kampánygyűlésen beszélt, és elmesélte Ambrose J Finnegan Jr. alhadnagy állítólagos sorsát, akinek felderítőgépét 1944-ben "lelőtték Új-Guineában". "Soha nem találták meg a holttestét" - mondta Biden - "mert ott volt, ahol volt egy csomó kannibál is".



Michael Kabuni, a Pápua Új-Guinea Egyetem politológia előadója a The Guardiannek elmondta, hogy bár a kannibalizmust történelmileg gyakorolták az országot benépesítő egyes törzsek, "nem ettek volna csak úgy meg minden fehér embert, aki az égből pottyant".



"A melanéziai népcsoport... nagyon büszke nép" - mondta Kabuni. "És nagyon sértőnek találnák ezt a fajta kategorizálást. Nem azért, mert valaki azt mondja, hogy 'ó, Pápua-Guineában régen volt kannibalizmus' - igen, ezt tudjuk, ez tény. De ha kiragadjuk a szövegkörnyezetből, és azt sugalljuk, hogy valakinek a nagybátyja kiugrik egy repülőgépből, és a helyeik már fenik a fogukat rá, az elfogadhatatlan."



Az emberhús nem volt alapélelmiszer a melanéziaiak étrendjében, magyarázta Kabuni. Ehelyett egyes törzsek temetkezési szokásként megették elhunyt rokonaikat - mondta a brit lapnak. A Nyugat-Ausztráliai Egyetem szerint ez a gyakorlat a "kuru" néven ismert halálos betegség kitörését váltotta ki, és az 1960-as évek elején kihalt.



"Igazából nem találok szavakat" - mondta Allan Bird pápua új-guineai ellenzéki vezető a The Guardiannek. "Nem érzem magam megbántva. Ez tényleg nagyon vicces. Biztos vagyok benne, hogy amikor Biden gyerek volt, ezeket a dolgokat hallotta a szüleitől. És ez valószínűleg egész életében megmaradt benne."



Maholopa Laveil közgazdászprofesszor azzal érvelt, hogy Bidennek jobban meg kellett volna választania a szavait, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok tavaly biztonsági egyezményt írt alá Pápua Új-Guineával. A megállapodás megkötésével Washington jelenleg arra törekszik, hogy nyomást gyakoroljon az országra egy Kínával kötött külön paktum miatt.



"Ahhoz, hogy egy amerikai elnök ezt mondja - különösen azután, hogy számos megállapodást kötöttek Pápua-Guineával és a Csendes-óceánon végzett munkájuk után -, még ha csak úgy mellékesen is, szerintem ezt egyáltalán nem kellett volna mondania" - mondta Laveil.

A hivatalos katonai feljegyzések szerint Finnegan akkor vesztette életét, amikor repülőgépe "ismeretlen okokból" lezuhant a sziget északi partjainál. "A legénység egyik tagja túlélte, és egy arra járó uszály mentette ki" - áll a Pentagon hadifoglyokat és eltűnt személyeket nyilvántartó ügynökségének közleményében, hozzátéve, hogy "a másnapi légi kutatás során nem találták nyomát az eltűnt repülőgépnek vagy a legénység eltűnt tagjainak".



Biden már régóta túlozza saját részvételét a történelmi eseményekben. A 81 éves férfi hamisan állította, hogy a szeptember 11-i terrortámadások másnapján ellátogatott a New York-i Ground Zero-hoz, hogy letartóztatták, amikor megpróbálta meglátogatni Nelson Mandelát egy dél-afrikai börtönben, és hogy az 1960-as években együtt vonult a polgárjogi tüntetőkkel.