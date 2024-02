A 81 éves Biden éves orvosi vizsgálaton vett részt

A Fehér Ház nyilvánosságra hozta Biden egészségi állapotát

Joe Biden amerikai elnök szerdán átesett éves fizikai vizsgálatán a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban, és az orvosok szerint az Egyesült Államok történetének legidősebb vezetője elég egészséges és teljes mértékben "szolgálatra alkalmas".



A két és fél órás orvosi vizsgálatot egy 20 orvosból álló csapat végezte, de nem tartalmazott semmilyen tesztet, amely Biden szellemi alkalmasságát bizonyítaná. Dr. Kevin O'Connor fehér házi orvos feljegyzése szerint Biden "jól érezte magát" a rutineljárás után, és a vizsgálatok "nem állapítottak meg új aggályokat".



"Biden elnök egy egészséges, aktív, robusztus 81 éves férfi, aki továbbra is alkalmas az elnökségi feladatok sikeres ellátására, beleértve az elnöki, államfői és főparancsnoki feladatokat is" - írta az orvos az eljárások hatoldalas összefoglalójában.



A kritikusok már régóta bírálják a kormányzatot a Biden egészségi állapotával kapcsolatos állítólagos átláthatatlanság miatt, azt állítva, hogy az elnök szellemileg nem alkalmas a tisztség betöltésére - különösen azután, hogy egy nemrégiben készült ügyészi jelentés szerint túl idős és zavarodott ahhoz, hogy bíróság elé álljon.



"Az elnöknek nincs szüksége kognitív tesztre" - mondta szerdán Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtótitkára. "Ez nem az én értékelésem, ez az elnök orvosának az értékelése, ez a neurológusának az értékelése is".



A hónap elején Ronny Jackson amerikai képviselő, texasi republikánus, aki Donald Trump és Barack Obama akkori elnökök alatt a Fehér Ház orvosaként szolgált, valamint 83 másik amerikai képviselőházi republikánus írt levelet, amelyben "súlyos aggodalmakat" fogalmazott meg Biden elnök kognitív képességeivel kapcsolatban.



Robert Hur, az amerikai igazságügyi minisztérium különleges ügyészének jelentése bizonyos bizonyítékokat talált arra, hogy Biden veszélyeztethette a nemzetbiztonságot azzal, hogy titkos dokumentumokat őrizgetett, miután 2017-ben alelnökként távozott hivatalából - de megjegyezte, hogy az elnököt nem kellene büntetőjogi felelősségre vonni, részben azért, mert az esküdtszék nem szívesen ítélne el egy nyolcvanéves férfit, aki az interjúkban "jó szándékú, idős, rossz memóriájú embernek" tűnik.