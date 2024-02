Színes

Hamarosan indul a Való Világ új évada, már várják a jelentkezőket

Tizenkettedszer is visszatér a Való Világ, Magyarország egyik legsikeresebb valóságshow-ja. Aki vállalja, hogy kiteszi az életét a nézők milliói elé, az már jelentkezhet is a legújabb szezonba, hogy önként vonuljon be az ország egyetlen luxusbörtönébe - írja az Index.



"Ha eddig nem mertél, most jelentkezz a Való Világ 12. évadába! Magyarország egyik legsikeresebb valóságshow-ja várja a jelentkezőket" - olvasható az RTL cikkében, amelyben arról adnak hírt, hogy a 2022 őszétől 2023 tavaszáig tartó VV11 után máris újabb évaddal jelentkezik a csatorna.



A valóságshow jelentkezőit egy "életre szóló kaland" és "többévnyi fizetés" ígéretével biztatja arra a csatorna, hogy költözzenek be a "luxusbörtönbe", ahol hónapokat töltenek, és az RTL+-nak köszönhetően már nemcsak naponta egy órában a tévé képernyőjén, hanem huszonnégyből huszonnégy órában is a streamingen nyomon követhető, hogy mit csinálnak odabent.



A "reality" legújabb szezonja 2024 nyarán indul, "a tét most is hatalmas" - bár pontos információk még nincsenek a konkrét nyereményekről.