Durva titkokról ránthatja le a leplet

'A kendőzetlen igazság sokakat meg fog lepni' - Rubint Réka könyvet ír

Rubint Réka korábban említette már, hogy első könyvén dolgozik, most pedig többet is elárult a projektről. A minap követői kérdésekre válaszolt korlátozott ideig megtekinthető Instagram-történeteiben, és mikor a legnagyobb 2024-es terveiről kérdezték, így felelt:



"A könyvem. Benne a kendőzetlen igazság, ami sokakat meg fog lepni!"



Azt is elárulta, mikor jelenik meg a kötet, és mi lesz a témája.



"Ősszel. A témája: hogyan álltam fel onnan, ahol mindenki más feladta volna... és az elmúlt 45 évem kendőzetlenül" - írta válaszában a fitneszedző.



Rubint egyébként férjével, Schobert Norbival és két fiával Thaiföldön töltötte a karácsonyt és az új évet, hamarosan utaznak haza - írja a 24.hu.