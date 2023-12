Színes

Shane Tusup kiakadt a diósdi vízhiány miatt: azt várjátok, hogy a terhes menyasszonyom szombatig víz nélkül legyen?

Egy óriási csőtörés következtében akár karácsonyig vízhiány lehet Érd, Törökbálint és Diósd egy részén. A krízishelyzetre reagált egy költői kérdéssel az úszóedző.



Néhány napja egy stratégiai fontosságú csővezetéken keletkezett törés miatt veszélybe került Érd egyes övezeteiben, illetve Törökbálinton és Diósd egy részén a vízellátás. Az ATV korábban Földvári László, törökbálinti önkormányzati képviselőre hivatkozva megírta, hogy azt valószínűsítik: az érintett városrészekben előreláthatólag akár szombat-vasárnapig is eltarthat a vízhiány.



Erre a hírre reagált felháborodva Shane Tusup Instagramon, amikor azt írta, hogy "Kedves Diósd! Nézzük csak, jól értem-e... Azt várjátok, hogy a terhes menyasszonyom legkorábban szombatig víz és működő WC nélkül maradjon?" - szúrta ki a 24.hu. Tusup, némi szarkazmussal, a kérdése után nem felejtett el boldog karácsonyt is kívánni.



Korábban Földvári azt is közölte, hogy ugyan a csőjavítást péntekre tervezik, de idő kell, amíg a víztároló medencék megtelnek.