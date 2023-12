Bűncselekmény

Figyelmeztető lövést adtak le az Éden Hotel és az Éjjel-nappal Budapest szereplőjére

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztott meg közösségi oldalán egy esetet, ahol egyik kollégájuk az utcán fegyverezett le egy 33 éves férfit, aki budaörsi otthonának erkélyén állva üvöltözött és adott le lövéseket. A férfi 75 centiméter hosszú pisztolyát is lefoglalták.



A beszámoló szerint a buli december 4-én kezdődött az albérletben, ahol M. Ádám alapozásként - bömbölő zenével a háttérben - sűrűn emelgette a szeszes poharat, később kilépett az erkélyre, ahonnan artikulálatlanul üvöltözni kezdett, kardjával hadonászott, gáz-, és riasztófegyverével több lövést adott le céltalanul. Ezt követően kardját magához véve indult el a városba.



A riasztott egységek a Kamaraerdei úton látták meg. Mellényének zsebéből fegyvere, kabátja alól a kard markolata lógott ki. Hiába hangzott el, a határozott rendőri felszólításnak nem engedelmeskedett, zavart, kiszámíthatatlan viselkedése közben fegyvere felé nyúlt, ezért az egyik intézkedő rendőr előkapta szolgálati lőfegyverét és leadott egy figyelmeztető lövést. Pillanatok alatt ártalmatlanná tették, majd megbilincselték és elő is állították.



Drogtesztje és alkoholszondája is pozitív eredményt hozott.



Kihallgatásán nem tagadta az erkélyjelenetet, a többire nem emlékezett tisztán. Az őrizetbe vett M. Ádámot fegyveresen elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg, letartóztatásáról a bíróság dönt.



A Blikk információi szerint a fentebb említett M. Ádám korábban az Éden Hotelben, az Aranypartban és az Éjjel-nappal Budapestben is szerepelt.