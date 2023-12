Botrány

Kirúgtak egy minisztériumi tisztviselőt, miután megállapodást írt alá egy nem létező országgal

A paraguayi mezőgazdasági minisztérium elbocsátotta kabinetfőnökét, Arnaldo Chamorrót, miután aláírta a "Kailasa Egyesült Államokkal" kötött egyetértési megállapodást. Több más minisztériumi tisztviselő is fogadott egy küldöttséget az állítólagos, nem létező országból, amely állítólag egy Indiában szexuális bűncselekmények miatt körözött gurut ismert el államfőnek.



A döntést azután hozták meg, hogy kiderült, a vezető tisztviselő aláírta a megállapodást, amely egyebek mellett megerősíti Paraguay elkötelezettségét a "Kailasa Egyesült Államokkal" való diplomáciai kapcsolatok felvételének megvizsgálására. A memorandumban Chamorro szuverénnek ismeri el a "hindu legfelsőbb főpapját, Nithyananda Paramashivamot" is.



A paraguayi média szerint utóbbi egy hindu guru, önjelölt isten, akit Indiában szexuális bűncselekmények és emberrablás miatt köröznek.



Chamorro mellett számos más regionális szintű tisztségviselő is aláírta a fiktív nemzettel való kapcsolatot létesítő dokumentumokat.



Az újságíróknak nyilatkozva a kegyvesztett kabinetfőnök kifejtette, hogy Kailasa képviselői "eljöttek és kifejezték azon óhajukat, hogy segíteni kívánnak Paraguaynak", és "számos projektet" mutattak be. Az elbocsátott tisztviselő elismerte, hogy félrevezették.



A minisztérium később közleményt adott ki, amelyben azzal vádolta volt kabinetfőnökét, hogy "eljárási hibát követett el, amikor minden felhatalmazás és az ilyen típusú eljáráshoz szükséges hatáskörök nélkül írta alá a feltételezett dokumentumot".



Hangsúlyozták, hogy a hindu csoporttal kötött memorandum semmis, és "nem tekinthető hivatalos dokumentumnak".



Valójában nem az elbocsátott paraguayi tisztviselő volt az első, aki bedőlt a "Kailasa Egyesült Államoknak". Januárban a New Jersey állambeli Newark testvérvárosi megállapodást írt alá a fiktív szervezettel. Amikor a helyi önkormányzat márciusban rájött, hogy átverték, visszavonta a megállapodást.



Ez azonban nem akadályozta meg a "Kailasa kormányát" abban, hogy a honlapján azt állítsa, hogy "Az Amerikai Egyesült Államok elismeri a Kailasa Egyesült Államokat (USK), és kétoldalú megállapodást írtak alá".



Februárban az USK két képviselője bejutott az ENSZ egyik genfi testületének ülésére. A hindu csoport ezután a közösségi médiában azt állította, hogy önjelölt országukat az ENSZ elismerte.