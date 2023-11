Életmód

Snoop Dogg tényleg leszokott a füvezésről?

A Grammy-díjas rapper és marihuánarajongó 83 millió Instagram-rajongójának figyelmét keltette fel ezzel a hírrel, amivel mindössze egy tűzrakó üstöt reklámozott.



A neves marihuánaszívó Snoop Dogg múlt heti bejelentése, miszerint "leszokik a füstölésről", valójában egy gondosan megfogalmazott marketingfogás volt egy füstmentes tűzrakó üst számára, árulta el a rapper.



A reklám a Snoop Stove-ot mutatja be, egy limitált kiadású füstmentes tűzrakóhelyet. Snoop zenéje sűrűn összefonódik a kannabiszfogyasztással. A promóció, amely látszólag bejelentette, hogy leszokik a fűről, lázas találgatásokat váltott ki a rajongói körében.



"Sok megfontolás és a családommal való beszélgetés után úgy döntöttem, hogy nem füstölök tovább" - írta csütörtökön egy Instagram-posztban, és arra kérte követőit, hogy "kérem, tartsák tiszteletben a magánéletemet ebben az időszakban". A szöveget egy ünnepélyesnek tűnő fekete-fehér fotó kísérte az előadóról.



A közösségi médiában posztoló rajongók körében az általános konszenzus az volt, hogy a több évtizedes feltűnő marihuánaszívás után Snoop végre "szünetet ad a tüdejének" azáltal, hogy áttért a kannabiszt szájon át szedhető készítményekre, amelyek mindenütt elterjedtek számos olyan amerikai államban, ahol legalizálták a kábítószert.



A GQ-nak adott 2013-as interjújában Snoop azt a kétes állítást tette, hogy gyakran akár 80 marihuánás jointot is elszívott naponta. Egy másik interjúban bevallotta, hogy volt egy alkalmazottja, akinek egyetlen feladata az volt, hogy cigit sodorjon neki.



A Grammy-díjas rappertől, aki 19 albummal rendelkezik, nem idegen, hogy nevét és imázsát népszerű márkáknak adja kölcsön. A múlt hónapban a GrubHub ételkiszállítási alkalmazás marketingkampányában szerepelt, egy klippel és egy eredeti dallal kiegészítve.



A lakberendezési ikonból lett bűnözővel, Martha Stewarttal is összeállt, hogy kiadjanak egy 21 Crimes nevű borcsaládot, nemrég pedig egy Best Buds Bags nevű, limitált kiadású táska- és öngyújtó szettet - ami tökéletes kiegészítője a Leafs by Snoop nevű kannabiszmárkájának.