Ausztráliában bukkant elő az óceánból a világ legveszélyesebb madara - videó

A változatos és szokatlan élővilágáról híres Ausztráliában nemrég egy hihetetlen esemény történt, amely megdöbbentette és rabul ejtette a strandolókat. A napozni vágyók és a szörfösök váratlan látványban részesültek, amikor egy nyugodt tengerparti napon a világ legveszélyesebb madara bukkant elő az óceán vizéből.



A világ legveszélyesebb madarát látták a tengerparton. A tudományos nevén, kaszvarjúként ismert hatalmas, röpképtelen madár külseje a struccra vagy az emura hasonlít, és az emberéhez hasonló magasságot képes elérni.



A világon még létező három kaszvarjúfajból csak egy, a déli kaszvarjúfaj található meg. A madár természetes élőhelyei Queensland északkeleti részének trópusi esőerdei, néhány közeli sziget, valamint Pápua Új-Guinea, amely a víz túloldalán fekszik ezekkel a queenslandi esőerdőkkel szemben.



A queenslandi környezetvédelmi tisztviselők ismertették a déli kaszvarjú jellegzetes tulajdonságait, amelyek közé tartozik a fényes fekete tollazat, a feje tetején lévő barna "sisak", valamint egy "tőr alakú" karom, amely mindkét lábfej legbelső lábujjához kapcsolódik.



A nőstények akár75 kilót a hímek pedig 55 kilót is nyomhatnak, így ők Ausztrália legnehezebb madarai.



Nikita McDowellt, aki a Bingil Bay kempinget üzemelteti, először egy vendég értesítette, aki látta a kaszvarjút a nyílt tengeren úszkálni.



Az emberek észrevették, hogy körülbelül 650 méteren úszik a parttól távol. McDowell tájékoztatta a queenslandi kormány képviselőit, hogy a madarat addig figyelte, amíg az a közeli vadgondozók és a Queensland Parks and Wildlife Service "tanácsára" tovább nem állt.



A Kongresszusi Könyvtár a "világ legveszélyesebb madaráról" szóló leírásában azt írja, hogy a kaszvarjúk félénkek és általában nehéz észrevenni őket. Erejük ellenére az állatok nem rendkívül agresszívek, és a támadások ritkák.



A könyvtár azonban rámutat, hogy a madarak néhány korábbi támadása halálos kimenetelű volt, és hogy provokáció esetén "nagy károkat tudnak okozni". A floridai Gainesville közelében egy férfi farmján 2019-ben egy kaszvarjú megölte a gazdáját.



Bár repülni nem tudnak, a kaszvarjak jól tudnak úszni, és megfigyelték, hogy a szárazföldön futva akár 50 km/órás sebességet is elérnek. A kormány szerint a déli kaszvarjú jelentős szerepet játszik az ausztráliai esőerdők ökoszisztémáinak fenntartásában, mivel az esőerdők fáinak magjait "szórja", amelyek közül néhány túl nagy ahhoz, hogy más állatok megehessék és szerte vigyék.



Az ausztrál strandolók vagy egy cápa hátúszójának, vagy egy teknősnek nézték a vízben. Amikor azonban közelebbről megnézték, megdöbbenve látták, hogy egy kaszvarjó, amelyet néha a "világ legveszélyesebb madarának" is neveznek, lerázza magát, és kiemelkedik a vízből.