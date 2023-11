Állati

Szökött oroszlán tartotta rettegésben az olasz várost

Egy vándorcirkuszból megszökött oroszlán az olaszországi Ladispoli városában szombaton csaknem hat órán át kóborolt az utcákon, pánikot keltve a lakosokban.



Alessandro Grando, a város polgármestere szombaton bejelentette, hogy egy állat megszökött, és arra figyelmeztette az embereket, hogy legyenek óvatosak, és további értesítésig ne menjenek ki az utcára. Hozzátette, hogy a szökevényt "azonnal a nyomára bukkantak", és az elfogására irányuló műveletet a cirkusz munkatársai és a rendőrség vezetik. Ladispoli Rómától északra, a Földközi-tenger partján fekszik.



Közben a megdöbbent helyiek a közösségi médiában elkezdtek olyan felvételeket közzétenni, amelyeken az oroszlán lazán sétálgat az utcán, félelmüknek és aggodalmuknak adva hangot.



Csaknem hat óra elteltével a Grando arról számolt be, hogy a ragadozót elkábították és bekerítették. Az Il Messaggero című olasz lap szerint még helikoptert is bevetettek az oroszlán felkutatására.



Az állat kezdetben nem volt hajlandó megenni a nyugtatót tartalmazó húst. Az állatorvosoknak később sikerült egy nyugtatót tartalmazó puskalövéssel eltalálniuk - jelentette a helyi média -, de ez sem volt elég ahhoz, hogy megállítsák az oroszlánt, és az ismét elmenekült. Újabb két óra elteltével az állatot végül alvó állapotban találták meg, és visszavitték a cirkuszba.



A polgármester rámutatott, hogy nem engedélyezte, hogy állatokat szállító vándorcirkusz jöjjön a városba, de kifejtette, hogy nem az ő dolga ilyen döntéseket hozni, hozzátéve, hogy "nem tilthatja meg, hogy állatokat szállító cirkuszok jöjjenek". Megjegyezte, hogy egy 2017-es betiltási kísérletük kudarcba fulladt, mivel a város elvesztette a fellebbezést a regionális közigazgatási bíróságon, és a felperesek perköltségét is ki kellett fizetnie. "Amíg a szabályozás nem változik, addig nem tudunk mást tenni" - zárta.



Az esetet követően a Nemzetközi Állatvédelmi Szervezet (OIPA) szerint az oroszlán esete "rávilágít az állatokkal működő cirkuszok veszélyességére a közbiztonság szempontjából" és a "szegény, fogságba kényszerített, szórakoztatásra használt teremtmények" kellemetlenségére. Az OIPA az állatokkal előadott cirkuszok betiltására szólított fel, rámutatva, hogy a csak akrobatákat és bohócokat felvonultató előadások lehetnek tanulságosak és bemutathatják az emberi tehetséget.

More footage of the lion that escaped from a circus wandering the streets of Ladispoli, Rome, Italy 🇮🇹 | 11 November 2023 | #Italy #Lion #escaped pic.twitter.com/jW5Sq7jbha — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 12, 2023

"Non uscite che c'è un leone", detto come "Non uscite che tira vento". Muoio#Ladispoli pic.twitter.com/WUZ5d86v53 — LΔURΔ🔸 (@__laurina_) November 12, 2023