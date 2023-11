UFO

Mexikói kongresszus: az állítólagos idegen múmiák valódiak

Az ország törvényhozása előtt felszólaló tudósok egy csoportja azt állítja, hogy a közelmúltban bemutatott földönkívüli maradványok "valódi" bizonyítékként szolgálnak "nem emberi lényekre". 2023.11.10 20:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az E.T.-től az Alfig az idegen lények kiemelt szerepet játszanak a popkultúrában és a közvélemény képzeletében. Most a mexikói kongresszus előtt előadást tartó kutatók egy csoportja azt állítja, hogy végre fizikai bizonyítékot találtak ilyen lényekre.



A tudósok kedden Mexikóvárosban, az ország képviselőházának második ülésén mutatták be bizonyítékaikat, azt állítva, hogy az először szeptemberben felfedezett állítólagos mumifikálódott maradványok valódiak.



"Valódiak" - mondta Roger Zuniga, a perui San Luis Gonzaga Nemzeti Egyetem antropológusa újságíróknak. "Egyáltalán nem volt emberi beavatkozás ezeknek a lényeknek a fizikai és biológiai kialakulásában".



Zuniga egy írásos nyilatkozatot emlegetett, amelyet az egyetem 11 kutatója támogatott, akik egyetértettek az álláspontjával. Hozzátette, hogy a tudósok négy éven át gondosan megvizsgáltak öt mintát, amelyekről úgy vélték, hogy hasonlítanak a kongresszusi testület előtt bemutatott példányokhoz.



A kutatók azonban elzárkóztak attól, hogy az állítólagos maradványokat idegen életformák bizonyított bizonyítékának tekintsék. Ezt az állítást két hónappal ezelőtt tette Jaime Maussan, egy televíziós személyiség és autodidakta ufológus, aki korábban arról volt ismert, hogy hasonló példányokra hívta fel a figyelmet.



Az újságíró akkor ragaszkodott ahhoz, hogy a minták "nem emberi lények maradványai, amelyek nem részei földi evolúciónknak".



Jaime Maussan korábban kegyvesztetté vált, miután 2017-ben hasonló állításokat tett. Akkor hasonló "maradványokat" tárt fel, amelyekről kiderült, hogy "nemrég gyártott babák, amelyeket papír és szintetikus ragasztó keverékével fedtek be, hogy a bőr állagát szimulálják". A leleplezés széles körű szkepticizmust váltott ki az interneten Maussan szeptemberi bemutatójával kapcsolatban.



Maussan ragaszkodott ahhoz, hogy új bizonyítékai valódiak. Dr. Daniel Mendoza, szintén a San Luis Gonzaga Nemzeti Egyetemről, fotókat és röntgenfelvételeket osztott meg a mintákról. Azt állította, hogy az alacsony, háromujjú példányok nem rendelkeztek tüdővel és bordákkal, és ezzel a "nem emberi lények" "új faját" mutatták be.



Legalább egy mexikói törvényhozót meggyőztek az eredmények: Sergio Gutierrez, az országot kormányzó Morena párt tagja azt állította, hogy a példányok valódi idegen életet képviselnek.

"Egyik tudós sem mondja, hogy [a kutatók eredményei] bizonyítják, hogy földönkívüliekről van szó, de én tovább megyek" - mondta, és ragaszkodott ahhoz, hogy Mexikónak nyilvánosságra kellene hoznia minden olyan információt, amellyel a kormánytisztviselők rendelkeznek az UFO-król.

A Központi Hírszerző Ügynökség korábban beismerte, hogy amerikai tisztviselők hazudtak az 1950-es és 1960-as években feltételezett idegen űrhajókról szóló bizonyítékokkal kapcsolatban, és elismerték, hogy az állítólagos észlelések ehelyett az amerikai kémrepülőgépek titkos technológiájának megfigyelései voltak.