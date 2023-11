Elképesztő sztori

Mi ez, Gotham? Zöld ragacs szökött ki a csatornából New Yorkban - videó

A mesterséges intelligencia már átvette az uralmat a világ és a mindennapi élet felett, számos ember riadót fújt a közelgő világvége miatt. Most egy Frankenstein-szerű látvány, ahogyan New York utcáin fluoreszkáló zöld nyálka ömlik ki, új megvilágításba helyezte a világvége-spekulációkat.



Gotham City nyüzsgő utcáin egy titokzatos zöld nyálka tűnt fel, amely a város rejtett zugaiból bukkant elő. Ez a látvány sok New York-i képzeletét beindította, mintha egy szuperhős képregény lapjai keltek volna életre a szemük előtt.



Egy Twitter-felhasználó, Dan Pantelo, aki szemtanúja volt a NYC-ben lévő csatornákból felszivárgó nyálkának, a következőket írta bejegyzésében: "Szóval szó szerint zöld iszap bugyog fel a földből a World Trade Center mellett most".



Miközben megosztott egy videót a sci-fi thriller anomáliáról, azt írta: "Meg tudja ezt valaki magyarázni, vagy csak már Gothamben élünk".



Az esetet a New York-i Manhattanben rögzítette a kamera.



Míg az interneten sokan felvetették a popkultúra ihlette elméletüket a zöld nyálka mögött, néhányan tényleges lehetséges okokkal álltak elő a folyadék zöldre színeződése mögött. Egyikük így értékelte: "Valószínűleg a távfűtési rendszer része. Szó szerint fagyállót adnak ezekhez a rendszerekhez. Talán azért a zöld anyag, hogy könnyebb legyen látni. Bűzlik?"



Egy másik bekapcsolódott a találgatásokba: "Ez a víz tele van zöld festékkel. A vízvezeték-szerelők gyakran használnak ártalmatlan, fluoreszkáló zöld festéket, hogy felismerjék a vízvezeték- és csatornarendszerekben lévő szivárgásokat."



De az is lehet, hogy hívni kellett volna a Szellemírtókat?!

Can anybody explain this or are we just living in full blown Gotham rn pic.twitter.com/scwPXix7j6 — Dan Pantelo (@danpantelo) November 2, 2023