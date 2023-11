Botrány

Hópéniszek elleni küzdelemre hívnak fel minden lakost

Az oroszországi Jekatyerinburg városának tisztviselői felszólították a rendőrséget, hogy vizsgálják ki a városszerte folyamatosan felbukkanó pénisz alakú hószobrokat. Alekszej Bubnov alpolgármester arra utasította a lakosságot, hogy a sértő szerveket azonnal rombolják össze.



Az első téli havazás az Urálban a múlt hónapban szokatlan hóépítményeket hozott Jekatyerinburg utcáira. Egy hatalmas hópénisz - anatómiailag helyes erekkel - jelent meg a városi operaház előtti parkban, ahol egy egész napig állt büszkén, mielőtt a városi munkások homlokrakodóval ledöntötték és lapátokkal széttörték.

Pimasz másolók hamarosan hasonló műalkotásokat állítottak fel a város parkjaiban, az egyik elkövető pedig egy rövid, de erős tagot faragott egy parkoló autó motorháztetejére.



"A bűnüldöző szerveknek valószínűleg munkához kell látniuk" - mondta pénteken Alekszej Bubnov alpolgármester az It's My City helyi hírügynökségnek. "Ha valakit inzultálnak, az valószínűleg közigazgatási szabálysértés. Vonják be a bűnüldöző szerveket és bontassák le. Ez provokáció, és harcolnunk kell ezekkel az emberekkel".

Bubnov arra is felszólította a lakosságot, hogy vegyék a saját kezükbe az ügyet, és bontsák le a jégbe fagyott péniszeket, ahol látják őket, vagy küldjenek neki képeket a falloszokról, hogy az önkormányzati munkásokat elküldhessék a ledöntésükre.



Jekatyerinburg lakói azonban nem osztják az alpolgármester puritán buzgalmát. A szobrászok leállítását követelő online petíciót több mint 24 óra alatt mindössze 33-an írták alá.