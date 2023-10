Elképesztő sztori

Próbababának adta ki magát a tolvaj egy lengyel plázában

A varsói rendőrség letartóztatott egy férfit, aki próbababának adta ki magát egy üzlet kirakata előtt, majd több helyről is lopott a bevásárlóközpontból, miután az bezárt. A 22 éves férfit a térfigyelő kamerák is felvették, amint egy táskával állt mozdulatlanul az üzlet kirakatában.



A lengyel rendőrség szerint az üzlet alkalmazottai és a vásárlók sem vettek észre semmi furcsát, amíg a férfi a kirakatban volt.



"Egy 22 éves férfi egy táskával a kezében mozdulatlanná dermedt, és próbababának tettette magát egy üzlet kirakata előtt" - áll a rendőrség közleményében. "Így akarta elkerülni, hogy a kamerák leleplezzék".



Miután a bevásárlóközpont bezárt, a férfi egy standról ékszereket lopott, majd bement egy étterembe és kiszolgálta magát. Ezután az üzlet bejáratánál lévő redőnyök alatt átbújt, hogy átcserélje a ruháit őjakra a rendőrség szerint. Ezt követően visszatért, hogy még többet egyen.



A biztonsági személyzet végül mégis észrevette őt, és riasztotta a rendőrséget.



A férfit egy másik bevásárlóközpontban elkövetett lopással is vádolják, ahol a rendőrség szerint állítólag pénzt vett ki a pénztárgépekből, és más tárgyakat is megpróbált ellopni, miután bezárt.



A gyanúsítottat tíz év börtönre ítélhetik, és három hónapra előzetes letartóztatásba helyezték.