A hatóságok letartóztatták az álügyvédet, aki mind a 26 ügyét megnyerte

Letartóztattak Kenyában egy magát felsőbírósági ügyvédnek kiadó diákot, miután több tucatnyi ügyet megnyert. A férfi állítólag azt követelte, hogy annak ellenére vegyék fel az ügyvédi kamarába, hogy lelepleződött a csalás.



A nemrég történt letartóztatása előtt Brian Mwenda "26 ügyben érvelt a Legfelsőbb Bíróság bírái, magisztrátusok és a Fellebbviteli Bíróság bírái előtt" - jelentette csütörtökön a Facts East Africa közösségi médiaoldal, hozzátéve, hogy mind a 26 ügyet megnyerte.



A kenyai ügyvédi kamara (LSK) pénteken megerősítette, hogy Mwenda 2022 augusztusában felvette egy Brian Mwenda nevű valódi ügyvéd személyazonosságát, és a valódi ügyvéd adatait használta fel arra, hogy ügyvédi kamarai tagként regisztráltassa magát.



A csalásra akkor derült fény, amikor szeptemberben megpróbált bejelentkezni az LSK adatbázisába egy téves e-mail címmel - közölte az LSK. Mwenda a társaság informatikai osztályától kért segítséget a bejelentkezéshez, ami arra késztette az osztályt, hogy ellenőrizze a hitelesítő adatait a valódi Mwenda adataival. Amikor az eltérést felfedezték, az LSK munkatársai riasztották a rendőrséget, amely "hajtóvadászatot" indított a hamis ügyvéd ellen.



Mwenda jelenlegi helyzete tisztázatlan. A Facts East Africa csütörtökön jelentette, hogy letartóztatták, míg az LSK közleménye "azonnali letartóztatására" szólított fel, ami arra utal, hogy még mindig szabadlábon van.



Egy további csavart jelentett, hogy egy magát Mwendának kiadó férfi szombaton egy sor bejegyzést tett az X-en (korábban Twitter), amelyben kifejtette, hogy "feltört egy ügyvédeknek szóló honlapot, és hozzáadta a képemet, hogy úgy tűnjön, mintha [én] egy hitelesített ügyvéd lennék".



"Az általam megnyert ügyeket helyben kell hagyni" - érvelt. "A jog nem attól függött, hogy ki kit képvisel. Erős érveket hoztam fel, bizonyítékokat mutattam be és logikus érvelést mutattam be".



"A bíróságoknak tesztelniük kellene a jogi ismereteimet... és fel kellene venniük az ügyvédi kamarába" - írta. "Az, hogy 26 ügyet nyertem meg anélkül, hogy beleléptem volna a jogi egyetemre, zsenivé tesz engem. Kenyában sok olyan hivatásos jogász van, aki soha nem nyert egyetlen ügyet sem a bíróságon, vagy aki nem tud a vádlottak padján állni és megvédeni egy ügyet."



Az LSK azonban rossz szemmel nézte Mwenda átverését. "Az Ügyvédi Kamara Tanácsa elismeri, hogy a csalók komoly veszélyt jelentenek az ügyvédi hivatás gyakorlására, és eltökélt szándéka, hogy határozott lépéseket tegyen a probléma kezelése érdekében" - írta közleményében.

A few people are speculating saying I never won the cases. I have proof that I've never lost a single case. Kenyans should understand papers aren't everything. No law school but I know and understand the laws. I've read the constitution. I won fair, confer me the honor pic.twitter.com/pliz6yvt58