Háború

A Playboy kitiltotta a pornósztárt a Hamász támogatása miatt

A Playboy megszakította kapcsolatát Mia Khalifa felnőtt szórakoztatóművésszel, miután a libanoni születésű pornósztár egy sor olyan tweetet tett közzé, amelyben a Hamász Izrael elleni támadását ünnepelte - jelentette kedden a Fox News. Khalifa ragaszkodik ahhoz, hogy nem támogatta az erőszakot.



"Az elmúlt napokban Mia undorító és elítélendő megjegyzéseket tett, amelyekben a Hamász Izrael elleni támadásait és ártatlan férfiak, nők és gyerekek meggyilkolását ünnepelte" - írta a Playboy a tartalomkészítőknek küldött e-mailben hétfőn az amerikai híroldal szerint. "A Playboynál bátorítjuk a szabad véleménynyilvánítást és a konstruktív politikai vitát, de a gyűlöletbeszéddel szemben zéró toleranciát alkalmazunk. Elvárjuk, hogy Mia megértse, hogy szavainak és tetteinek következményei vannak".

GRX @smoda 🩵

Shot by Fabien Montique Estillo por Nono Vazquez pic.twitter.com/K1NTBKNjhQ — Mia K. (@miakhalifa) September 29, 2023

A magazin hozzátette, hogy Khalifa Playboy-csatornáját törlik, és minden videóját blokkolják a weboldalán.



A vita szombaton kezdődött, amikor Khalifa egy tweetet tett közzé, amelyben arra biztatta "a palesztinai szabadságharcosokat, hogy fotózzanak a telefonjaikkal és filmezzenek", majd később kifejtette, hogy "csak azt akarom, hogy biztosan legyen 4k-s felvétel arról, ahogy a népem ledönti annak a szabadtéri börtönnek a falait, ahová az otthonukból kényszerítették őket, hogy jó választásunk legyen a történelemkönyvek számára, amelyek arról írnak, hogyan szabadultak ki az apartheid alól".



A Hamász fegyveresei aznap reggel meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, rakétatűzzel lőtték az izraeli városokat, és megrohamozták az ország gázai határához közeli zsidó településeket. Keddig legalább 800 izraeli halt meg és több mint 2000 megsebesült, míg Izrael megtorló csapásai a Gázai övezetben legalább 770 palesztin életét követelték. A Hamász a feltételezések szerint legalább 150 izraelit tart túszként fogva.



Khalifa a hétvége folyamán palesztinbarát tartalmakat posztolt. Egy teherautónyi fegyveres Hamász-tagot ábrázoló fotót "egy reneszánsz festményhez" hasonlított, és kijelentette, hogy aki Izrael pártjára áll, az "az apartheid rossz oldalán áll, és a történelem idővel ezt be fogja bizonyítani".



Khalifa megjegyzései miatt kirúgták a Red Light Holland hallucinogén gombával foglalkozó cégtől is, amellyel közösségi média tanácsadóként dolgozott. "Azt mondanám, hogy Palesztina támogatása miatt üzleti lehetőségeket veszítettem el, de inkább magamra vagyok dühös, amiért nem ellenőriztem, hogy cionistákkal kötök-e üzletet" - tweetelte válaszul.



A libanoni születésű Khalifa 2014-ben a Pornhub legnépszerűbb sztárjaként vált híressé, majd mindössze három hónapnyi kamera előtti szereplés után kilépett az iparágból. Később azt állította, hogy mindössze 12 000 dollárt keresett a pornóiparban, és azóta áttért az OnlyFans nevű platformon X-kategóriás tartalmak gyártására, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül fizessenek az alkotóknak a fotókért, videókért és más virtuális erotikáért.



Khalifától nem idegenek a viták, 2021-ben antiszemitizmussal vádolták meg, miután posztolt egy fotót, amelyen a nácik által megszállt Franciaországból származó bort iszik, amivel büszkélkedett, hogy idősebb, mint Izrael "apartheid "állam"". Három évvel korábban halálos fenyegetéseket kapott az Iszlám Államtól (IS, korábban ISIS), amiért hidzsábban forgatott egy szexjelenetet.