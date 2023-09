Színes

Dopeman a Kőgazdag fiatalokról: 'Úrnak születni kell, paraszt meg terem, mint a gomba'

Kőgazdag fiatalok - #richkidshungary címmel indított sorozatot a TV2, s bár a hazánkban újnak számító formátum még csak alig kezdődött el, az már most kiakasztja a tévénézőket - írja az Index.



A műsorral kapcsolatban Dopeman, azaz Pityinger László sem tudta magában tartani a véleményét, aki teljesen kiborult a pazarló fiatalokat látva.



"Apámnak volt egy mondása: Ha fapadosnak születtél, fapadosként is halsz meg. A fapadról fölállni pénz által nem lehet, mert ahhoz stílus kell. Az pedig pénzen nem vehető. Erről is szól a Kőgazdag Fiatalok című sorozat. Úrnak születni kell, paraszt meg terem, mint a gomba" - fogalmazott egy interjú során.