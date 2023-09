Életmód

A világ végén legtisztább a levegő - mutatjuk, hol van ez a hely

Kevés utazó jut el a "világ peremeként" ismert régióba. De akiknek mégis sikerül, hatalmas sziklákat, szélfútta pusztákat és fekete homokos strandokat találnak, amelyek szembetűnő kontrasztot alkotnak a hegytetők barnaságával. Ez az elszigeteltség nemcsak gyönyörűen megőrizte a hely vadságát, hanem egy szokatlan hírnevet is adott neki: a légszennyezettségi adatok szerint itt található a Föld legtisztább levegője.

Cape Grim, egy távoli félsziget az ausztráliai Tasmánia északnyugati csücskéhez közel, amelyet gyakran a világ peremének, szélének vagy végének is neveznek. Miközben a világ azon fáradozik, hogy konkrét, hatékony megoldásokat találjon a légszennyezésre és az éghajlatváltozásra, ez az egy hely kiemelkedik, amely a legtisztább, belélegezhető levegőt kínálja minden élőlény számára.



Miért olyan tiszta itt a levegő?

Az egyedülálló élmény egyik fő oka a földfolt távoli fekvése. Kevés utazó jut el Cape Grimbe, és a levegő minőségét mérő állomás szerint itt a legtisztább a levegő a világon.



A Cape Grim sziklás hegycsúcsain álldogálva elrepíthetnek a vad széllökések, amelyekről a vidék híres, és amelyek elérik a 180 km/órás sebességet is, és az Antarktiszról szállítják az érintetlen levegőt.



A Tasmániától nyugatra fekvő tenger a bolygó leghosszabb összefüggő óceánterülete, és a Grim-fok az a hely, ahol az Üvöltő negyvenesek (Roaring Forties) - a 40° és 50° szélesség közötti erős nyugati szelek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Déli-óceán a Föld egyik legveszélyesebbjévé váljon - a tengeren megtett hosszú út után a partvonalba csapódik. Mivel a szél az egész óceánon átutazott, a szárazföldek zavarása nélkül, ezek a legtisztább levegőminták a Földön.



Mennyire fontos?

Tudósok, politikai döntéshozók és aktivisták világszerte fáradhatatlanul dolgoznak a levegőminőség nyomon követésén, az ipari és közlekedési forrásokból származó kibocsátások csökkentésén, valamint olyan fenntartható gyakorlatok előmozdításán, amelyek védik bolygónk törékeny légkörét.



A tiszta levegőért folytatott törekvés nemcsak a környezet megóvásáról szól, hanem az emberi egészség védelméről és a jövő nemzedékek számára fenntartható jövő biztosításáról is.



A tény a marketingeseknek is lehetőséget adott. Palackozott tasmániai levegőt árulnak, hogy a világ szennyezett helyein élő embereket egészséges, szeplőtlen levegővel lássák el. A BBC beszámolója szerint egy palackban körülbelül 130 belégzésnyi friss tasmániai levegő van.