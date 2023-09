Állatvédelem

A dubaji állatkert tulajdonosa megtréfálta a strandolókat, tigrist engedett a medencébe - videón a döbbenetes menekülés

Futótűzként terjedt a videó, amelyen a dubaji állatkert rettenthetetlen tulajdonosa tigrist engedett a medencébe, majd az emberek azonnal az életükért futottak. 2023.09.23 14:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dubaj egy olyan ország, ahol minden lehetséges. A sivatagi ország bizarr valóságát bizonyította egy állatkert-tulajdonos azzal, hogy egy kifejlett tigrist engedett be egy medencébe, miközben a látogatók a vízben lubickoltak. A halálos macskafélét a közelükben észlelve az emberek az életükért rohantak, hogy biztonságba tudják magukat.



Ha valaki egy privát, csak hírességeknek fenntartott dubaji állatkert tulajdonosa, néha hirtelen késztetést érez arra, hogy pikánsra fűszerezze a dolgokat. Nos, ilyen volt az állatkert tulajdonosa, Humaid Al Buqaish, a vírusvideó mögött álló férfi.



A felvétel az internetezőknek a Bradley Cooper-féle Másnaposok című filmet juttatja eszébe, ahol a berúgott trió megpróbálja visszaadni az ellopott tigrist Mike Tysonnak. Valami hasonló történt az állatkertben is, amikor a tulajdonos úgy döntött, hogy a macskát a medence vizébe engedi, miközben az emberek még békésen úszkáltak, nem is sejtve a készülő katasztrófát.



A videóban a látogatók a medencében hűsölnek, amikor a kóbor tigris belép a képbe, és amint a medencében lévő emberek észreveszik az állat jelenlétét, az életükért futnak. Többen kiugrottak a medencéből, míg az egyikük látszólag megsérült, amikor csúszós lábbal próbált elmenekülni az állat elől. Úgy tűnik azonban, hogy senkinek sem esett baja a csínytevés során.

A dubaji Buqaish magánállatkertet Humaid Al Buqaish alapította, miután az ország királyi családja betiltotta az egzotikus háziállatok tartását, így számos állat maradt otthon nélkül.



A hírek szerint az állatkertet csak előzetes bejelentkezéssel lehet látogatni, és többnyire hírességek vesznek részt benne a világ minden tájáról. A hírek szerint olyan hírességek, mint Anthony Davis, Fabinho, Alex Telles, DaBaby, Neyo és Akon is meglátogatták már a magánállatkertet.



Az állatkert tulajdonosa az állatkertben élő állatokkal való őrült bohóckodásáról ismert. Korábban már bejárta az internetet, amikor pizzát etetett kézből egy kifejlett medvének, sőt, még egy "Simba" nevű oroszlánnal is reggelizett.