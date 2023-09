Állatvédelem

Olyan ízletesen néz ki ez az étel, kár hogy patkányból van - videó

Nem titok, a rágcsálókat a történelem során sok helyen csemegeként fogyasztották, és a világ számos részén ma is megeszik. Állítólag Afrika egyes részein az alapvető étrend részét képezik, és nagyon szükséges fehérjeforrást jelentenek.



Például Nyugat-Afrikában a patkány az étrend egyik fő eleme. az óriáspatkányt (Cricetomys), a nádipatkányt (Thryonomys), de közönséges háziegeret és más patkány- és egérfajokat egyaránt fogyasztanak. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének jelentése szerint Ghána egyes részein ma már a helyben termelt hús több mint 50 százalékát teszik ki.



Malawiban viszont az egereket fogyasztják, mert tisztábbnak tartják őket, mint a patkányokat. Hasonlóképpen Zambiában is egeret esznek a patkányok helyett. Vietnamban szintén egeret esznek, kétféleképpen elkészítve: az egyiket "chuot roti"-nak hívják, fokhagymából és ötfűszerporból készült sűrű mártással borítják, a másik pedig a "chuot quay" vagy barbecue egér.



Úgy tűnik, hogy számos helyen nem foglalkoznak az egerek elkészítésével, hanem maradnak a jóval nagyobb patkányoknál. Délkelet-Ázsiában is a patkányt részesítik előnybe, de a mexikói "Raton de campo asado" is magáért beszél, itt egyszerűen kibelezik és nyárson sütik meg a rágcsálókat.