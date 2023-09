1000 éves 'idegen' holttesteket mutatott be a mexikói kongresszusnak egy ufológus

Egy önjelölt ufószakértő felejthetetlen előadást tartott kedden Mexikó nemzeti törvényhozásában, amikor felfedte, hogy állítása szerint mumifikálódott "idegen holttestekről" van tudomása, amelyek közül az egyik állítása szerint "tele" volt petesejtekkel.



A televíziós kamerák előtt nyitotta fel Jaime Maussan, a magát ufológusnak valló férfi a két kis koporsót a mexikói kongresszus termében, amelyben két kis alak pihent, ezekről azt állította a törvényhozóknak, hogy "idegen holttestek".

A koporsók aprók voltak, tartalmuk pedig a földönkívüliek sztereotip ábrázolásaira hasonlítottak, hosszú, nagy fejjel, nagy szemekkel, kis testtel és három ujjal a hosszúkás kezeken.



"Ezek a példányok nem a földi evolúciónk részei" - állította Maussan eskü alatt vallomást téve. "Ezek nem olyan lények, amelyeket egy UFO roncs után találtak. Ezeket bányákban találták, ahol megkövesedtek".



A testeket állítólag 2017-ben találták meg a perui Cuzco egyik bányájában, és a médiajelentések szerint 1000 évesek lehetnek.



Az Andok felföldjén és a Csendes-óceán partvidékén élő prekolumbián őslakos társadalmak régóta gyakorolták a mumifikálási rituálékat halott embereken, számos példát ismer a tudomány. A múlt héten a perui főváros, Lima egyik lakott külvárosában találtak egy 1000 éves emberi múmiát, aki a becslések szerint a korai Ychsma-kultúra idején élhetett.



"Ezek nem múmiák" - bizonygatta kedden Maussan. "Ezek teljes testek, amelyeket nem manipuláltak".

The alien mummy from Nazca is a hoax and a fraud promoted by the known Mexican journalist and UFO grifter Jaime Maussan🇲🇽👽 pic.twitter.com/hjmEdUygQm