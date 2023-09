Baleset

Így mentették meg a magyarok a barlangban Mark Dickey-t

"Improvizált kis intenzív osztály" kialakításával, kevés eszközzel és műszerrel mentették meg a Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkatársai Mark Dickey neves amerikai barlangász életét Törökországban.



A sikeres akció után péntek hajnalban hazatért a Magyar Barlangi Mentőszolgálat csapata, amely sajtótájékoztatót tartott Budapesten, a Pál-völgyi barlang fogadóépületénél.



Mark Dickey és felesége, Jessica tavaly csatlakozott a törökországi Torosz-hegység középső részén elhelyezkedő 1276 méteres Morca-barlangot kutató expedíciókhoz. Az idei expedíció céljai közt szerepelt a barlang legmélyebb részében az elmúlt években talált új járatok alapos bejárása, eddig még ki nem mászott kürtők kimászása, ezek térképezése, dokumentálása, valamint a barlang mély zónájának egyes falfelületeit borító ismeretlen eredetű baktériumokból és gombákból minták begyűjtése - írták a szervezők közleményükben.



Nagy Dénes Ákos, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat orvosszakmai vezetője azt mondta, a többnemzetiségű barlangkutató expedíció tagjai már napok óta lent tartózkodtak a Morca-barlangban, amikor szeptember 1-jén egyiküknek, Mark Dickey-nek görcsös hasi fájdalma és vérhányása jelentkezett, így visszavonult pihenni az 1040 méteres mélységben elhelyezett bivakba. Felesége, Jessica 15 óra múlva jutott a felszínre, értesítette a mentőket, akik szóltak az európai barlangimentő-szolgálatnak.



A European Cave Rescue Association (ECRA) elkezdte keresni azt az európai barlangimentő-egységet, amely azonnal tudna indulni, képes lenne 1000 méteres mélységbe lejutni, valamint hatékony orvosi ellátást tudna nyújtani a vérző betegnek. Aznap Európában e három feltételnek csupán a Magyar Barlangi Mentőszolgálat csapata felelt meg - emelte ki az orvosszakmai vezető.

Nyerges Miklós, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat elnöke felidézte, hogy szeptember 3-án négyfős egységük felszállt az első kereskedelmi járatra, és elindult Törökországba. A török katasztrófavédelem helikopteren a helyszínre szállította a csapatot, amely azonnal megkezdte az ereszkedést a barlangba. A bajba jutott Mark Dickey-t 13 óra folyamatos mozgással sikerült elérniük - közölte.



Zádor Zsófia, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat orvosa azt mondta: kiérkezésekor a barlangi körülmények között a kórházi protokollnak megfelelően próbálta kezelni a helyzetet egy "improvizált kis intenzív osztályon", kevés eszközzel és műszerrel. Hozzáfűzte, hogy négy napot tartózkodott 1000 méter mélyen, mielőtt az olasz, majd horvát és bolgár kollégák leváltották.



Nyerges Miklós kiemelte: a mentés közben nyilvánvalóvá vált, hogy szükség lesz egy második magyar mentőalakulatra is, amelynek elsődleges célja további gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, vérkészítmények szállításán kívül az első csapat életben tartása. Huszonnégy órával később a második csapattal a mentőszolgálat elnöke és négy barlangi mentő is megérkezett a helyszínre.



A szervezők közleménye szerint, amint a magyar orvosi csapat talpra állította Mark Dickey-t, megkezdődött az amerikai barlangász felszínre szállítása. A hordágy szeptember 9-én délután, hét nap előkészület után indult el a felszínre. A terveknek megfelelően az 1040 méteres és a 720 méteres mélység közti szakaszon a szállítást az amúgy is lent tartózkodó bolgár-lengyel-horvát-török-magyar csapat végezte.

Hegedűs András, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat akcióvezetője emlékeztetett, hogy a magyar csapat java részét a Magyar Barlangi Mentőszolgálat adta, de két ember a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálattól, további egy fő pedig a szlovákiai Speleo Roznavától érkezett.



Kiemelte: a magyar csapat a munkája során 36 órát töltött a mélyben alvás nélkül, több mint 50 leszállást hajtott végre a barlangba.



A barlang bejárati aknájából szeptember 12-én a török barlangi mentők emelték ki Mark Dickey-t. A török egészségügyi szolgálat megvizsgálta, majd még aznap éjjel helikopterrel egy közeli kórház intenzív osztályára szállították - írták közleményükben a szervezők.



Horváth Richárd, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat országos vezetője elmondta, hogy egyesületük szakmai kapcsolatban áll több hasonló területen dolgozó, elsősorban állami szervezettel, így a Terrorelhárítási Központtal és a katasztrófavédelemmel is. Bizonyos esetekben a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a honvédség, nagykövetségek és barlangkutató szervezetek szintén segítik a munkájukat.