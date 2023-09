Csalás

16 állása volt egy csalónak, de egyikre se járt be

Kínában lelepleződött egy nő, aki egy nagyszabású bércsalási rendszerben vett részt, mivel egyszerre 16 üres állást töltött be különböző cégeknél - jelentette a South China Morning Post a hét elején.



A csak Guan Yue álnéven azonosított bércsalót állítólag egy másik állásinterjú során tartóztatták le. A nő fényképeket készített és megosztotta azokat a munkacsoportos chateken, hogy a munkáltatók széles körével elhitesse, hogy ügyfelekkel találkozik.



A médiajelentések szerint Guan minden egyes állásával kapcsolatban gondosan vezette a létfontosságú információk, például a munkakörök címe, a bankszámlaszámok és a munkakezdési dátumok papír alapú nyilvántartását.



Amikor a nő több állásajánlatot kapott, mint amennyit kezelni tudott, egy állást továbbadott egy barátjának, és jutalékot vett fel a szerepkörből származó bevételből - számolt be a Business Insider a Xinmin című állami lapra hivatkozva.



Guan és férje, Chen Qiang is ügyesen használták ki a szabályokat és a törvényeket, mivel Chen állítólag 13 választottbírósági ügyet kezdeményezett, és mindegyiket meg is nyerte.



A házaspárnak állítólag sikerült megvásárolnia egy villát Sanghaj Baoshan kerületében, mivel a rendszer lehetővé tette számukra, hogy jelentős vagyont halmozzanak fel.



Bűnös összeesküvésük 2023 januárjában derült ki, amikor az egyik munkaadó, a technológiai cég tulajdonosa, Liu Jian felfedezte a papírmunka ellentmondásait, és jelentette az ügyet a rendőrségnek.



Végül Guan bércsaló csoportjának 53 tagját tartóztatták le. A bűnözők állítólag több mint 7 millió dollárt kaszáltak a csalás során.