Megvan, honnan jött az utóbbi időben észlelt sok azonosítatlan földönkívüli űrhajó

Az úgynevezett kínai "kémléggömböket" összetéveszthetik földönkívüli űrhajókkal - mondta a The Telegraphnak Dr. Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos missziói igazgatóságának korábbi helyettes vezetője. Zurbuchen továbbra is meg van győződve arról, hogy valami van odakint, de figyelmeztetett, hogy a Földről származó "barátságtalan" technológia a valószínű magyarázat.



"Az, hogy vannak megmagyarázhatatlan jelenségek, számomra nem kérdéses" - mondta Zurbuchen a brit lapnak szombaton. "Hogy mik ezek, mit jelentenek, és hogyan bizonyítjuk be a létezésüket, az olyan dolog, amin még dolgozni kell".



A NASA tudományos missziói igazgatóságának leghosszabb ideje hivatalban lévő társadminisztrátoraként Zurbuchen tavaly az ügynökség azonosítatlan rendellenes jelenségekkel foglalkozó testületének (UAP) elnöke volt. A testület több száz olyan szemtanú beszámolóját vizsgálta meg, akik állításuk szerint rejtélyes repülő tárgyakat láttak, de nem jutott arra a következtetésre, hogy bármelyik is földönkívüli eredetű lenne.



"Többféle magyarázat is létezhet" - mondta. "Ha technológiával van dolgunk, akkor az nem biztos, hogy barátságos, és ezt tudnunk kell. Lehet, hogy máshonnan származó földi technológia, és ez még ijesztőbb is lenne".



Néhány hónappal a testület összehívása után amerikai vadászgépek lelőttek egy magasan szálló léggömböt Dél-Karolina partjainál. A Pentagon az űrhajót kínai "kémballonnak" nevezte, bár Peking azt állította, hogy egy polgári ballon volt, amely lesodródott az útvonaláról. Három másik hasonló léggömböt is észleltek az USA felett ebben az időben, de egyiket sem hozták kapcsolatba Kínával.



"Az egész léggömbjelenséget nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert ha nem veszünk tudomást arról, amit látunk, akkor hirtelen meglepetés ér minket" - mondta Zurbuchen.



Zurbuchen azt is felvetette, hogy természeti jelenségek, "mint például a lumineszkáló felhők, vagy valami, amit még soha nem láttunk", magyarázatot adhatnak egyes észlelésekre, míg másokat "valamiféle kameraproblémának" lehet leírni.



Néhány tanúvallomás nehezebben magyarázható. Az amerikai haditengerészet egy volt vadászpilótája, aki 2004-ben Kalifornia partjainál szemtanúja volt egy tic-tac alakú járműnek, amely lehetetlen mutatványokat mutatott be, ragaszkodott ahhoz, hogy a tárgy nem ember alkotta. Egy másik pilóta, aki ugyanazon a repülőgép-hordozón állomásozott, azt állította, hogy látta, amint a tárgy kevesebb mint egy másodperc alatt 80 000 lábra (25 000 m) zuhant, és több tucat mérföldet tett meg másodpercek alatt. A találkozásról készült videofelvétel 2017-ben szivárgott ki, de a Pentagon tagadta, amíg három évvel később fel nem oldották a titkosítását.





"Ahogy a haditengerészet pilótáit kigúnyolták, együtt éreztem velük" - mondta Zurbuchen a The Telegraphnak. "Meggyőződésem, hogy igazat mondtak arról, amit láttak. A legfontosabb tudósok, mint Einstein, olyan időszakon mentek keresztül, amikor a hagyományos tudomány nevetségessé tette őket".



A Pentagon tavaly hozta létre saját UAP-nyomkövető egységét, de nem jelentett be semmilyen bizonyítékot idegen tevékenységre. Egy veterán hírszerző tiszt azonban a múlt hónapban egy kongresszusi meghallgatáson elmondta, hogy az amerikai hadseregnek már több évtizede vannak birtokában "nem emberi" űrhajók és idegen pilóták maradványai. A Pentagon határozottan tagadta állításait.