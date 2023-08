Légiközlekedés

Az egyik ázsiai légitársaság mérlegeli az utasokat is

A Korean Air légitársasággal repülő utasokat a következő hetekben arra kérik majd, hogy a beszállás előtt lépjenek mérlegre, hogy a szöuli szabályozók segítsenek a repülőgépek súlyára és egyensúlyára vonatkozó szabványok frissítésében - jelentette a héten a dél-koreai média.



A szöuli Gimpo repülőtéren a belföldi utasok számára augusztus 28-tól szeptember 6-ig, az Incheon repülőtéren pedig a nemzetközi utasok számára szeptember 8-tól 19-ig telepítenek mérlegállomásokat - jelentette hétfőn a Korea JoongAng Daily című napilap.



A légitársaság minden utas és kézipoggyászuk súlyát rögzíti majd, amelyet továbbítanak az ország földügyi, infrastrukturális és közlekedési minisztériumának. A minisztérium ezután ezen adatok alapján kiszámítja majd egy átlagos utas átlagos súlyát, amely alapján az ülésrendre és a repülőgépek által szállítható plusz üzemanyag mennyiségére vonatkozó szabályozást fog kidolgozni.



A légitársaságok munkatársai hangsúlyozták, hogy a túlsúlyos utasoknak nem kell majd többet fizetniük, és hogy az összes összegyűjtött adatot anonimizálják. Úgy tűnik azonban, hogy ez az üzenet nem jutott el a koreai közvéleményhez, amely a közösségi médián keresztül a repülőtéren történő esetleges kövérségszégyenítés miatt emelte fel a szavát.



"Kellemetlen érzés, hogy mások tudni fogják a súlyomat" - olvasható az egyik kommentben, amelyet az újság idézett. Mások azt kérdezték, hogy "ha kevesebbet nyomok, több poggyászt engednek majd felszállni?" és "többet kell majd fizetnem, ha többet nyomok?".



Az Air New Zealand is arra kérte az utasokat, hogy a nyár elején álljanak mérlegre, mielőtt felszállnak. A légitársaság sajtóközleményében azt írta, hogy a felmérés - amely nem volt kötelező - "elengedhetetlen" a repülőgépek biztonságos és hatékony működéséhez.



A 2021-es adatok szerint egy átlagos dél-koreai felnőtt férfi 74,1 kg-ot nyom, míg egy átlagos nő 58,6 kg-ot. Az amerikaiak átlagosan jóval nehezebbek, a férfiak 90,6 kg-ot (199,7 lb), a nők pedig 77,5 kg-ot (170,9 lb) nyomnak a Centers for Disease Control and Prevention 2018-as adatai szerint.