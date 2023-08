Elpusztult a világhírű mémkutya Hongkongban

Az internetes mém-őrület középpontjában álló kutya 12 éves korában elpusztult Hongkongban.



Cheems, más néven Balltze vagy Ball Ball Ball, huncut tekintetéről vált híressé, amely számos futótűzként terjedő mém kiváltója volt. Leukémiát diagnosztizáltak nála 2022 decemberében, és azóta kezelés alatt állt, de pénteken egy beavatkozás után elhunyt.



Gazdája a közösségi médiában közölte a szomorú hírt, mondván, hogy a kutya "teljesítette küldetését", és arra biztatta a rajongókat, hogy emlékezzenek "az örömre, amit Balltze hozott a világnak".



"Egy Shiba Inu kerek, mosolygós arcával összeköt téged és engem, sok embernek segített a járvány idején, és sokaknak okozott sok örömet, de most a küldetése befejeződött. Úgy hiszem, szabadon szaladgál az égben, és sok finom ételt fogyaszt új barátaival" - írta a gazdi, hozzátéve, hogy a kutyus mindig "a szívemben lesz".



Cheems rajongói hirtelen halálát siratták az interneten, az egyik felhasználó pedig olyan képet készített, amelyen a kutyus egy felhőlétrán ül a mennyben, angyalszárnyakkal és glóriával.



"Örökre a szívünkben. Mindig annyi örömet hozott a feedembe. Nyugodj békében, Balltze" - siránkozott egy másik felhasználó.



Balltze-t mindössze egyéves korában fogadta örökbe egy hongkongi család, és akkor vált híressé, amikor 2019-ben az egyik fotója elterjedt az interneten. Balltze-nek saját Instagram-fiókja volt, ahol napi hangulatfotóit osztotta meg gazdája. A sajtburgerek iránti szeretete miatt kapta a Cheems becenevet.



"Bár már nincs velünk, ikonikus mémjei továbbra is virágozni fognak az eszközeinken" - írta egy X/Twitter-felhasználó, hozzátéve, hogy "Cheem öröksége töretlen marad".

R.I.P #Cheems aka #Balltze 😢



Cheems, the beloved dog who became an internet sensation, has left a void in our hearts 💔 with his passing. Though he's no longer with us, his iconic memes will continue to thrive on our devices 🙂, in our thoughts & across the digital landscape... pic.twitter.com/Feh1Qbppz4