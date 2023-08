Állatvédelem

Tele van a parlament patkányokkal, de nem mehetnek be macskák

A mérgező patkánycsapdák jelentős veszélyt jelentenek a macskákra - figyelmeztette egy állatvédő csoport a brit alsóházat a Daily Mail szerint. 2023.08.14 17:26 ma.hu

A brit parlament alsóháza elutasította azt a kérést, hogy a rágcsálófertőzés leküzdésére macskát kérjenek, miután egy állatotthon-csoport szerint az épületben elhelyezett mérgező csapdák veszélybe sodorhatják a cicákat.



Az alsóházat "a mérgező rágcsálócsapdák használata miatt alkalmatlan környezetnek ítélték bármilyen macska számára" - jelentette a Daily Mail vasárnap a londoni Battersea Dogs and Cats Home (Battersea Kutyák és Macskák Otthona) állásfoglalására hivatkozva.



A Westminster-palotától a Temze folyó túloldalán található állatvédő szervezet a lapnak elmondta, hogy korábban már sikeresen "telepített munkaképes macskákat" különböző kormányzati épületekbe.



A csoport szerint a 16 éves Larry, a cirmos macska, akinek saját X (korábban Twitter) fiókja van, korábban a Downing Street 10-ben lévő miniszterelnöki hivatalba került, ahol 2011 óta "főegerészként" szolgál.



Egy másik, Gladstone nevű társa az Egyesült Királyság Pénzügyminisztériumában kapott helyet, míg egy harmadik, Palmerston - aki mostanra már nyugdíjas - korábban a Külügyi és Nemzetközösségi Hivatalban volt állandó alkalmazott.



A Ház korábbi vezetője, Andrea Leadsom májusban azt mondta a Sunday Timesnak, hogy a parlament alsóházát "elárasztották" a rágcsálók, és hozzátette: "ha egy félig megevett tál csipszet kint hagynánk, másnap reggelre megrágcsálnák".



A februárban végzett felújítási munkálatok miatt a patkányok és egerek a metróállomásokról a parlament épületébe "vándoroltak".



A Brit Kártevőirtó Szövetség becslése szerint az Egyesült Királyságban akár 120 millió patkány is élhet - ez a szám majdnem kétszerese az Egyesült Királyság emberi lakosságának. Hozzátette, hogy a szokatlanul meleg tél hozzájárult a patkánypopuláció gyarapodásához, miután a korábbi, keményebb téli hónapok gyakorlatilag kiirtották a rágcsálókat.



A brit kormány kártevőproblémái a molyokra és az ágyi poloskákra is kiterjednek, a Daily Express vasárnapi jelentése szerint az alsóház csak 2022-ben legalább 112 000 fontot (142 000 dollárt) költött a probléma felszámolására.