Lopott emelővillás munkagéppel hajtottak egy Apple üzletbe - videó

Egy ismeretlen férfi eltérített egy targoncát egy építkezésről, majd vad száguldozásba kezdett vele Los Angeles belvárosában, és több épületnek, köztük a történelmi Tower Theatre-ben lévő Apple áruháznak rontott.



Az eset kedden este 7 óra körül történt. Az ámokfutás egy részét videóra vették, a szemtanúk szerint a férfi gyanúsított nyilvánvalóan egy építkezésről lopta el a járművet a 8. utca és a Broadway közelében.



A gyanúsított először nekiment a 802 South Broadwayn található Apple Tower Theatre-nek, majd dudaszóval próbált elmenekülni a helyszínről - derül ki az X-en (korábban Twitter) megosztott drámai felvételekből.



A jármű ezután a 8. utcán a Hill Street felé hajtott, majd egy másik épületnek ütközött, ahol a sofőrt végül feltartóztatták.



Egy másik videón az épület összetört bejárata látható, de a kár teljes mértéke nem volt azonnal tisztázott. Sérültekről nem érkezett jelentés.



A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, de a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, és az indítékai tisztázatlanok.

Somebody drove a forklift through the front of the Apple Store in Dtla pic.twitter.com/vNrSemS22I