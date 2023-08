Állatvédelem

A kínai állatkert ragaszkodik ahhoz, hogy medvéi nem álruhás emberek - de nézze csak meg!

A hátulsó lábain hátborzongatóan álló medvéről készült felvételek miatt a közösségi média felhasználói arra gyanakodtak, hogy a hangcsoui állatkert egy emberi utánzatot használ... 2023.08.01 20:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kelet-kínai Hangcsou állatkert hivatalosan is tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint valódi medvék helyett jelmezbe öltözött embereket használnak. A találgatások azután robbantak ki, hogy az állatkert egyik medvéjéről készült videofelvétel felkerült az internetre, és sokan nehezen hitték el, hogy az egy valódi állat.



A videón egy Angela nevű napmedve látható, amint hátsó lábain állva integet a látogatóknak, és megpróbálja elkapni a neki dobott ételt. Sok felhasználó szerint a medve karcsú lábai, ráncos bundája és szokatlan arányai miatt úgy tűnt, mintha egy ember játszaná a szerepet.



A médiának adott nyilatkozatában az állatkert vezetősége hangsúlyozta, hogy a videón szereplő maláj napmedve "minden bizonnyal egy valódi állat. Egyértelműen nem egy medvejelmezt viselő ember".



Rámutattak, hogy a térségben a nyár valóban forró, a hőmérséklet elérheti a 40 Celsius-fokot is, és hangsúlyozták, hogy "egy medvejelmezbe öltözött ember nem bírná ki néhány percnél tovább" ilyen körülmények között, mielőtt összeesne.



Az állatkert hivatalos Weibo fiókján még egy link is megjelent, amely magának "Angela, a Napmackónak" a "hivatalos" nyilatkozatára mutat, aki úgy döntött, hogy eloszlatja a gyanút, miszerint dublőrt keres.



"Tegnap, miután végeztem a munkával, kaptam egy hívást az igazgatótól, aki megkérdezte, hogy nem lusta lettem-e, és nem lógok-e a munkából azzal, hogy egy kétlábú állatot vettem fel helyettesítésemre" - "írta" a medve. "Néhányan úgy gondolták, hogy túlságosan emberinek tűnik, ahogyan felállok. Úgy tűnik, hogy nem ismernek túl jól... Én egy napmedve vagyok! Nem egy fekete medve! Nem egy kutya! Egy napmedve!"



A délkelet-ázsiai trópusi erdőkben őshonos maláj medvék a legkisebbek a világon, és nagyjából akkorák, mint egy nagy kutya. Arányaik is kissé eltérnek a többi medvéhez képest: zömök testfelépítésük, nagy mancsaik, rövid ormányuk, befelé forduló mellső lábuk és lapos mellkasuk van. Selymes és finom bundájuk a legrövidebb az összes medvefaj közül.



A Hangzhou állatkert vezetősége azt állítja, hogy komolyan vette a látogatók megtévesztésére irányuló vádakat, és állítólag most azt tervezi, hogy meghívja az újságírókat, hogy közelről is szemügyre vehessék a medvét. A múltban Kína más részein több kisebb állatkertet is rajtakaptak már azon, hogy kutyákat próbáltak oroszlánnak kiadni, és pingvineket felfújható utánzatokkal helyettesítette.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023