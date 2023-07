Egy férfi 15 ezer dollárt költött, hogy 'kutyává váljon' - videó

Egy japán férfi, akit csak Toco néven ismernek, azt állítja, hogy teljesítette gyermekkori álmát azzal, hogy közel 15 000 dollárt költött egy collie kutyát ábrázoló hiperrealisztikus jelmez elkészítésére.



A férfi YouTube-csatornájára feltöltött videókon, amelyet közel 30 000 rajongó követ, Toco látható, amint a bonyolult jelmezben nyilvánosan, pórázon vezetve járkál, ahol egy parkban más kutyákat szaglászik, és más kutyaszerű tevékenységeket végez, például a fűben hempereg.



"Collie lettem, beteljesítve egy kisgyerekkori álmomat, hogy állat legyek" - idézik Toco szavait az egyik video elején, aki természetesen egyik videóban sem szólal meg, nyilvánvalóan azért, hogy fenntartsa a kutyává válás illúzióját.



"Emlékszel az álmaidra kiskorodból? Hős vagy varázsló akarsz lenni" - kérdezte. "Emlékszem, hogy az általános iskolai emlékkönyvembe azt írtam, hogy kutya akarok lenni és kint sétálgatni".



Míg azonban Toco négylábú változata szégyenkezés nélkül parádézik a nyilvánosság előtt, mint egy népszerű pásztorkutya-fajta, addig az emberi változat nem szívesen árulja el, mivel foglalkozik a szabadidejében.



"Nem akarom, hogy a hobbijaimról tudjanak, különösen azok, akikkel együtt dolgozom" - mondta a Daily Mailnek. "Furcsának tartják, hogy kutya akarok lenni. Ezért nem mutathatom meg az arcom".



A Mirror című brit kiadványnak adott külön interjúban hozzátette: "Ritkán mondom el az ismerőseimnek, mert félek, hogy furcsának tartanának. A barátaim és a családom nagyon meglepettnek tűnt, amikor megtudták, hogy állat lettem".



Toco először tavaly szeptemberben merészkedett ki a szabadba teljes collie-jelmezben, a hátsó udvarának ellenőrzött környezetében - de még a rá szegeződő kíváncsi szemek nélkül is, Toco azt mondta, hogy az élménytől "idegesnek és egy kicsit rémültnek" érezte magát.



A jelmezt, amelyben Toco kiéli kutyafantáziáit, a Zeppet nevű japán cég készítette, amely televíziós és filmes produkciókban használt jelmezek készítésére specializálódott.

