Színes

Itt a legértékesebb magyar celebek listája

Tizedszer készítette el a Forbes magazin A legértékesebb magyar celebek listáját - a jubileum alkalmából dupla akkora kiadással, most először engedve betekintést az eddig megszokott húszas élmezőny mögé.



A legértékesebb magyar celebek listáját ismét Majka vezeti, így az ózdi rapper-műsorvezető énmárkája lett idén is a legértékesebb. Az összesített versenyben ezüstérmes Sebestyén Balázs műsorvezető pedig a legismertebb sztár Magyarországon.



Kiderült az is, hogy a listán nyolc visszatérő sztár mellett tizenhárom új személy is bekerült a hazai celebvilág élmezőnyébe.



A legkedveltebb hazai sztárról is lerántották a leplet, Rúzsa Magdi szintén dobogós helyet kapott a listán. Ördög Nóra a lista legeredményesebb celebje a negyedik helyével, míg Istenes Bence és Hosszú Katinka a tavalyi évet nézve egy-egy helyet előre lépett, így az ötödik és a hatodik helyet foglalhatják el. Az élmezőny legnagyobb ugrását Istenes Bence párja, Csobot Adél tudja felmutatni, ugyanis a tavalyi huszadik helyről idén a kilencedik helyre sikerült ugrania.



Az új belépők között van Valkusz Milán és Marics Peti duója, a Valmar, illetve Kajdi Csaba, Tóth Andi és Azahriah.



A lista szerint továbbra is Borbás Marcsi az egyik legkedveltebb és leghitelesebb hazai celeb, és ebbe a kategóriába tartozik Fördős Zé is.



Kasza Tibi azonban tavalyhoz képest tizenegy helyet csúszott hátra a listán. Hozzá hasonlóan Rubint Réka is nagyot esett, ám a lista abszolút negatív rekordját a férje, Schobert Norbi vezeti, aki a Norbi Update körüli botrányok és az azt követő médiahullám miatt kiesett a legértékesebb celebek listájáról.