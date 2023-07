Állatvédelem

3000 dollárra büntettek egy sorozatos madáretetőt

Egy 67 éves férfit 4800 szingapúri dollár (3600 dollár) bírsággal sújtottak pénteken a szingapúri Geylangban, miután a helyi média szerint többször figyelmen kívül hagyta a galambok etetését tiltó figyelmeztetéseket a környéken.



A szingapúri állampolgárságú V. Rajandranra azután szabták ki a büntetést, hogy kiderült, négy törvényt is megsértett az ország vadon élő állatokról szóló törvénye alapján. A CNA helyi média pénteken arról számolt be, hogy Rajandran ellen további 12 vádpontot is figyelembe vettek. A bírságot teljes egészében kifizette. Ennek elmulasztása 16 napos börtönbüntetést vonhatott volna maga után.



A bíróságnak elmondták, hogy Rajandrant 2022. augusztus 26-án Aljunied Crescent területén figyelték meg, amint kenyérszeletekkel kínálta a helyi madarakat. Miután közölték vele, hogy cselekedetével megszegte a helyi törvényeket, további 15 alkalommal - az utolsó esetben 2022 decemberében - megszegte a szabályt.



A CNA szerint Rajandran körülbelül 20 és 30 szingapúri dollár (15 és 20 dollár) közötti összeget költött kenyérre, hogy megetesse a vadon élő madarakat, valamint maradék rizst is használt. A tárgyaláson az is elhangzott, hogy Rajandrant 2018-ban és 2020-ban is megbüntették a hatóságok, szintén galambok etetése miatt. Az ügyész a bírósági eljárás során állítólag elmondta, hogy Rajandranra pénteken korábban egy külön pénzbírságot is kiszabtak 3 700 szingapúri dollárt (2 780 USD) szemetelés miatt.



Rajandran, akit nem képviselt jogi csapat, azt válaszolta, hogy "nincs mit mondania", amikor megkérdezték tőle, hogy van-e valami megjegyzése a bíróság számára - jelentette a CNA.



Márciusban a szingapúri Nemzeti Környezetvédelmi Ügynökség (NEA) és a Nemzeti Parkok Igazgatósága (NParks) azt mondta a Lianhe Zaobao újságnak, hogy a szirti galambok invazív faj, amely nem őshonos Szingapúrban, és hogy versenyeznek a helyi fajokkal.



"Ürülékük szennyezi a környezetet és olyan kellemetlenségeket okoz, mint a ruhák bepiszkolódása" - áll az ügynökségek közleményében. Hozzátették, hogy "a lakosság segíthet a galambpopuláció növekedésének csökkentésében azzal, hogy nem eteti ezeket a madarakat, és gondoskodik arról, hogy az ételmaradékot megfelelően kidobják".



Az NParks azt is elmondta, hogy tudományos alapú megközelítést alkalmaz a szirti galambpopuláció megfékezésére, amely magában foglalja az emberi eredetű táplálékforrások eltávolítását és olyan módszerek bevezetését, amelyekkel előre jelezhető a táplálékkeresési és kotorékolási szokásaik. A kormányhivatal azt is közölte, hogy 2021 februárja és 2023 márciusa között több mint 270 magánszemélyt figyelmeztetett vagy bírságolt meg madáretetés miatt.