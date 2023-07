Állati

Több ezer 26 centis péniszhalat mosott partra a víz - a horgászok azt sem tudták, hova nyúljanak

Az urechis unicinctus néven ismert halakat egy vihar után sodorta partra a víz Argentínában. A horgászok a partra özönlöttek, hogy összeszedjék őket csalinak. 2023.07.21 16:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több ezer, 26 centis péniszhalat mosott partra egy bizarr jelenség Argentínában. A zord kinézetű tengeri férgek, hivatalos nevükön urechis unicinctus, a Rio Grandétól északra fekvő Multillar strandjait lepték el.



A lények egy heves vihar után hétfő délután özönlöttek a partra. Ez nem ritka jelenség Argentínában: korábban már többször is halmokban álltak a tengeri férgek az ország déli részén a partok mentén, miután a viharos időjárás felkavarta őket.



A tengeri férgek meglehetősen durva kinézetük ellenére Ázsiában nagyon keresettek gyógyhatásuk miatt.



A helyi horgászok azóta a jelentések szerint a tengerpartra özönlöttek, hogy összegyűjtsék a péniszhalakat, mivel kiváló csalinak tartják őket, különösen a sügér halászatakor.



A tengeri férgek ezreit már korábban, 2019-ben egy kaliforniai tengerparton is partra mosta a víz, és a tengeri férgek kisebb csoportjait korábban Argentína partjainál is észlelték.



A férgek szeretnek betemetkezni a homokba, de az óceán viharai és hullámzása könnyen partra vethetik őket



A fosszilis bizonyítékok szerint a lények 300 millió éve léteznek. Egyetlen urechis unicinctus akár 25 évig is élhet.



Míg egyes emberek kifejezetten vadásznak az élőlényekre, nagyobb halak, cápák, sirályok és vidrák is versengenek azért, hogy zsákmányul ejtsék a férgeket.



A faj különösen Ázsiában vált ismertté, ahol magas aminosav-koncentrációjuk miatt nyersen fogyasztják őket gyógyhatásuk miatt.



Általában élve árulják őket a halpiacokon, ahol a vásárlók külön kiválaszthatják a kívánt példányt. Ízüket enyhének mondják, és a kagylóhoz hasonló állagúak.

Mystery as thousands of ten-inch 'penis fish' wash up on a beach sparking frenzy among locals to gather them uphttps://t.co/8jawSM3Tux — The Sun (@TheSun) July 20, 2023

Míg a legtöbb ázsiai országban az a szokás, hogy a tengeri férgeket nyersen fogyasztják, Kína egyes régióiban inkább kiszárítják az élőlényeket, hogy tovább eltarthatók legyenek. A péniszhalakat aztán rehidratálják fogyasztás előtt, mielőtt megsütnék őket.



Általában a kínai tengerek sekély vizében halásznak rájuk, de világszerte megtalálhatók a víz alatti homokjáratokban is.



Japánban is csemegének tartják a halat, és szójaszósszal és ecettel párosítják sashimihez.