Állati

Büszkén sétált a gólya a Hármas-Körös hídon Kunszentmártonban

A Hármas-Körös hídjának járdáján, a lehető legtermészetesebb módon ballagott egy gólya Kunszentmártonban - írja a metropol.hu. Az igen kecses madár a híd gyalogosok számára fenntartott részén sétált, amelyet egy helybéli videóban is megörökített. A járókelők és az autósok legnagyobb megdöbbenésére a fehér gólya még a közlekedési szabályokat is betartotta, amit az arra járók mosolyogva figyeltek. A helyi természetvédők és madárbarátok megjegyezték, hogy a gólya nem csupán különleges jelenség, de példát mutat az embereknek is.