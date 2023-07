Színes

Bochkor Gábor a transznemű Miss Hollandiáról: Én tényleg a világ legtoleránsabb csávója vagyok, de...

Mint ismeretes, szombaton zajlott az idei Miss Universe hollandiai szépségversenyének döntője, amit Rikkie Valerie Kollé nyert meg. A 22 éves modell-színésznő képviselheti majd Hollandiát a nemzetközi szépségkirálynő-választáson El Salvadorban. Kollé a helyezésével történelmet írt, az országában ugyanis ő az első transznemű nő, aki megnyerte a Miss Universe nemzeti címét. Ezzel ő lett a második transznemű képviselője a szóban forgó szépségversenynek, miután 2018-ban a spanyol Angela Ponce is a döntőbe jutott.



A hír sokaknak nem nyerte el a tetszését, a közösségi médiában megjelenő kritikus hangok mellett pedig a rádiós műsorvezető, Bochkor Gábor sem restellte kifejteni véleményét.



"Na jó, itt kezd megint problémám lenni ezzel. Én tényleg a világ legtoleránsabb csávója vagyok, de a miss az már a nemét jelzi. Azt nem lehet megerőszakolni egy transznemű személlyel. Ez nem fér bele. Akkor a Mr. Olympiára is majd mehet egy kigyúrt nő? Ezt szét kell választani!" - vélekedett a műsorvezető a Retro Rádióban sugárzott, saját nevével fémjelzett reggeli műsorban még hétfőn.



Bochkor hozzátette, "a szépségkirálynő-versenyekben van valami szexi. A nőiesség nagyon sok formáját mutatják be. Ha kiveszed belőle a nőt, akkor ez mind összeomlik. Ez nem emberszépségverseny, hanem szépségkirálynő-verseny!"



Az erről szóló beszélgetés 26:55-nél kezdődik az alábbi videóban.