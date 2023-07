Energiaválság

Florida kormányzója megvédi a pizzasütőket

Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó csütörtökön azt mondta, hogy a baloldal "nem akarja, hogy az emberek boldogok legyenek". Meglátogatott egy New York-i pizzériát, és megosztotta a Fox News hírcsatornával a szénnel és fával működő sütőkre vonatkozó lehetséges korlátozásokról alkotott véleményét.



A New York-i Környezetvédelmi Minisztérium (DEP) által javasolt szabálymódosítás előírná a pizzériák számára, hogy 75%-kal csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat a 2016 előtt telepített szén- és fatüzelésű sütők esetében. Az éttermeket arra köteleznék, hogy szűrőket szereljenek fel a sütőkre, és rendszeresen ellenőrizzék a kibocsátást.



"Minden New York-i megérdemli, hogy egészséges levegőt lélegezzen, és a fa- és széntüzelésű kályhák a káros szennyező anyagok legnagyobb kibocsátói közé tartoznak a rossz levegőminőségű városrészekben" - mondta Ted Timbers, a DEP szóvivője vasárnapi nyilatkozatában.



A floridai kormányzó, aki jelenleg a republikánusok elnökjelöltje, ostorozta a New York-i várost uraló liberális politikát, mondván, hogy "a viselkedést akarják irányítani".



"Ugyanezt láttuk a COVID esetében is. Ennek nagy része nem az egészségedről szólt, hanem arról, hogy ellenőrizni akarták a viselkedésedet" - mondta DeSantis. "Egyszerűen nem akarják, hogy az emberek boldogok legyenek és saját döntéseket hozzanak".



A New York-i javaslat a város mintegy 100 pizzériáját érintheti. A szén-dioxid-kibocsátást szabályozó légszűrők a sütőtől függően akár 20 000 dollárba is kerülhetnek.