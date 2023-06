Bizarr

Kórházban halt meg a nő, aki saját temetése közben ébredt fel

Egy ecuadori nő a kórházban halt meg, alig néhány nappal azután, hogy a virrasztásán azzal döbbentette meg a gyászolókat, hogy koporsója belsejéből kopogtatott fel, miután egy orvos tévesen halottnak nyilvánította.



A 76 éves Bella Montoya múlt héten halt meg az ecuadori Babahoyo városában - legalábbis az orvosok ezt hitték -, mielőtt a virrasztásán megjelent vendégek számára világossá tette volna, hogy a haláláról szóló hírek nagyon is elhamarkodottak voltak.



Montoyát gyorsan elvitték örök nyugvóhelyéről, és visszavitték a kórházba, ahol állapotát "életben lévőre" javították. Hétnapos kezelés után azonban pénteken - ezúttal végleg - ischaemiás stroke-ban meghalt, erősítette meg az ecuadori egészségügyi minisztérium közleményében.



Az egészségügyi tisztviselők hozzátették, hogy Montoyát "állandó megfigyelés alatt" tartották, amíg a kórházban volt. "Ezúttal anyám valóban meghalt" - mondta fia, Gilbert Barbera a helyi médiának. "Az életem már nem lesz ugyanaz".



A tényleges halálakor Montoyát visszavitték ugyanabba a ravatalozóba, ahol először figyelmeztette a gyászolókat, hogy a halálát kissé elhamarkodottan jelentették be. Az ecuadori média beszámolói szerint egy köztemetőben fogják eltemetni.



Az ország sajtója arról is beszámolt, hogy Montoya egy katalepszia nevű betegségben szenvedett, amelynek tünetei közé tartoznak a rohamok, az eszméletvesztés és a test merevsége - olyan betegségek, amelyeket az orvos nyilvánvalóan összekevert a hullamerevséggel.



Montoyát először június 9-én nyilvánították halottnak. Miután majdnem öt órán át a koporsóban feküdt, a gyászolók hangokat hallottak a koporsó belsejéből, és kinyitották a koporsót, hogy felfedezzék, hogy nagyon is él.



A mentőszolgálat visszavitte a kórházba, de az orvosok már nem tudták sokáig meghosszabbítani az életét, mielőtt agyvérzésnek áldozatul esett.



Montoya nyilvánvalóan Lázár-szerű visszatérése az életbe egy hasonló esetet követ az év elején New York államban, ahol egy 82 éves nőt találtak lélegzőnek, miközben a temetési eljárásra várt.