Imádnivaló videón a saját halálát eljátszó huncut mókus

Futótűzként terjed az interneten egy házikedvencként tartott repülő mókusról készült cuki videó. A kisállat ide-oda futkározott a házban, közben feldöntötte a falnak támasztott kisseprűt. Ezután gondolt egyet, és eljátszotta saját halálát.

This flying squirrel faked his own death, and created a whole crime scene...for attention. I think I'm in love. pic.twitter.com/SZfrtNlDI0