Elképesztő!

Sebváltóval akarta menet közben kielégíteni magát egy férfi, ez lett belőle - videó

Az abszurdum fogalmát bőven kimerítette egy férfi esete a napokban a brazíliai Rio de Janeiro-ban.



Az autós, csak sejteni lehet, milyen indíttatásból meztelenül ráült a sebességváltókarra, ezért azonban csúnyán megfizetett. Egész egyszerűen nem tudta kihúzni a tárgyat, ezzel pedig nemcsak testnyílásában, hanem a dél-amerikai metropoliszban is sikerült megbénítania a forgalmat.



Végül a tűzoltókat és rendőröket is hívták a férfi segítségére, akinek hallgatóan iszonyú fájdalmai voltak a bennrekedt váltókartól.



Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a sofőr személyazonosságát, és a bizarr baleset körülményeit sem tisztázták – számolt be a Tények.