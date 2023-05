Történelem

Akár 80 ezer fontért is elkelhet Adolf Hitler szeretőjétől kapott ezüstözött tolla

Akár 80 ezer fontért (34 millió forint) is elkelhet Adolf Hitler szeretőjétől kapott ezüstözött tolla egy belfasti árverésen - közölte hétfőn a The Guardian brit napilap online kiadása.



A tollat a náci diktátor szeretőjétől, Eva Brauntól kapta 52. születésnapjára 1941. április 20-án.



Az íróeszközt eredetileg egy gyűjtő vásárolta 2002-ben szintén egy árverésen. A tollat egy német nyelvű felirat is díszíti, amely az Eva névvel ér véget, és az AH monogram is szerepel rajta.



A belfasti Bloomfield aukciósház június 6-i árverésén egyebek között licitálni lehet Hitler saját kézjegyével ellátott fényképére és Viktória brit királyné kézzel írott kegyelmi levelére is 1869-ből, amelyet árulásért elítélt ír felkelőknek állított ki.



Karl Bennett, az aukciósház ügyvezető igazgatója szerint a világ minden tájáról számítanak érdeklődőkre.



"Hitler személyes, gravírozott tollának jelentőségét az adja, hogy segít fényt deríteni a történelem egy rejtett szeletére, egyedülálló betekintést engedve Hitler személyes kapcsolataiba, amelyeket gondosan leplezett a nyilvánosság előtt" - mondta.



"Hitler vonzerejének nagy részét a német nemzet atyjaként gondosan felépített személyisége adta diktatúrája során, aki elutasította a személyes viszonyt az országhoz fűződő hűség javára... Ez a szerelmi zálog, melyet születésnapjára kapot Evától egy személyes toll formájában segít lerántani a leplet Hitler megtévesztő nyilvános arculatáról" - hangsúlyozta Bennett.