Női téma

Különös betegséggel küzd Oroszország legapróbb lánya, aki most végzett az iskolában

Polina Skorik, Oroszország legalacsonyabb tizenéves lánya elvégezte az iskolát, és továbbtanulni szeretne - közölte szerdán a kurszki régió oktatási minisztériuma a médiával.



"Ma Oroszország legkisebb fiatal lánya, Polina Szkorik elvégezte az iskolát. Elvégezte a Kurszki terület Glushkovo körzet középiskolájának 11. osztályát" - jelentette a minisztérium.



A 17 éves Skorik mindössze 80 centiméter magas, és ő az egyetlen ismert esete Oroszországban az anauxetikus diszpláziának - egy ritka rendellenességnek, amelyet extrém törpeség és más csontvázrendellenességek jellemeznek. A betegséget néha enyhe értelmi fogyatékosság is kíséri.



Az iskola igazgatója azonban az állapota ellenére az orosz médiának elmondta, hogy a tinédzser nem tapasztalt különösebb nehézségeket a tanulás során, és hogy osztálytársai mindig segítettek neki. Ráadásul mivel Skoriknak nehéz az osztálytermek között mozognia, az iskola egy fix termet jelölt ki az osztályának, ahol tanulhat - jegyezte meg az igazgató.



Az oktatási minisztérium szerint a diák most azt tervezi, hogy beiratkozik egy levelező tanfolyamra, hogy menedzsment ismereteket tanuljon, de érdekli a színház is, mivel szerepet játszott egy orosz tévésorozatban.



"A fiatal lányt a színházi rendezés érdekli. A hobbi azután alakult ki, hogy részt vett a Doktor Richter című orosz tévésorozat epizódszerepében. Polina édesanyja, Natalia Skorik fontolgatja, hogy a család megvizsgálja a színházi körökben való tanulás lehetőségét" - közölte a minisztérium.